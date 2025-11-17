المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
18:00
الإمارات

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

- -
21:30
البرازيل

البرازيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
السويد

السويد

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
21:45
الدنمارك

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلجيكا

بلجيكا

- -
21:45
ليشتنشتاين

ليشتنشتاين

مباريات ودية - منتخبات
المغرب

المغرب

- -
21:00
أوغندا

أوغندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

محمد صلاح: أكثر شيء يسعدني فخر الناس بي.. وهذه نصيحتي للأجيال القادمة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:58 م 17/11/2025
محمد صلاح

محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول

وجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، مجموعة من النصائح للأجيال القادمة، كما أعرب عن سعادته بفخر المصريين بما يقدمه.

نصائح محمد صلاح

وقال صلاح خلال لقاء تلفزيوني جمعه مع مجدي يعقوب: "مبدأ أسير به في حياتي بالكامل، إذا أريد شيئًا سأفعله، ولدي قناعة أخرى أيضًا أن الصح صح والخطأ خطأ، فإذا فعلت شيئَا خاطئًا أكون صريحًا مع نفسي وأعترف أنها خطأ".

أضاف: "أريد أن يتذكرني الناس أنني شخص منحهم الأمل، ومن الأمور التي تسعدني أن أكون في مكان على طبيعتي، أتحدث مع أصدقائي أو أخرج معهم، أشياء بسيطة لكن تسعدني".

تابع: "عندما أذهب إلى مصر، أزور عائلتي قبل الانضمام إلى مننتخب مصر، وأكثر شيئًا في مصر يجعلني سعيدًا، أن الناس يكونون سعداء عندما يرونني، أفتخر جدًا بهذا الأمر وأعتبره حافزًا لي دائمًا".

واصل صلاح: "الكفاءات المصرية موجودة في كل مكان، عندما أزور دبي أقابل مصريين في مناصب كبيرة، وكذلك في ليفربول هناك جالية مصرية كبيرة".

أشار: "نصيحتي للجيل الجديد أن تكون مؤمنًا بأنك قادر على تحقيق ما تريده، لأنك في الصغر تشعر أنك لن تقدر على الوصول، لذلك يجب أن تتخلى بالثقة والإيمان حتى تصل لهدفك".

اختتم تصريحاته: "عندما أضع هدف في رأسي أو جائزة أريد الفوز بها، لا أعلم كيف سأفعل ذلك، لكنني أكون واثقًا من قدرتي على فعل ذلك، وقبل أن أذهب للنوم أغمض عيني وأتخيل أنني فوزت بالجائزة".

مباراة ليفربول القادمة
منتخب مصر ليفربول محمد صلاح مجدي يعقوب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg