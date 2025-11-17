وجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، مجموعة من النصائح للأجيال القادمة، كما أعرب عن سعادته بفخر المصريين بما يقدمه.

نصائح محمد صلاح

وقال صلاح خلال لقاء تلفزيوني جمعه مع مجدي يعقوب: "مبدأ أسير به في حياتي بالكامل، إذا أريد شيئًا سأفعله، ولدي قناعة أخرى أيضًا أن الصح صح والخطأ خطأ، فإذا فعلت شيئَا خاطئًا أكون صريحًا مع نفسي وأعترف أنها خطأ".

أضاف: "أريد أن يتذكرني الناس أنني شخص منحهم الأمل، ومن الأمور التي تسعدني أن أكون في مكان على طبيعتي، أتحدث مع أصدقائي أو أخرج معهم، أشياء بسيطة لكن تسعدني".

تابع: "عندما أذهب إلى مصر، أزور عائلتي قبل الانضمام إلى مننتخب مصر، وأكثر شيئًا في مصر يجعلني سعيدًا، أن الناس يكونون سعداء عندما يرونني، أفتخر جدًا بهذا الأمر وأعتبره حافزًا لي دائمًا".

واصل صلاح: "الكفاءات المصرية موجودة في كل مكان، عندما أزور دبي أقابل مصريين في مناصب كبيرة، وكذلك في ليفربول هناك جالية مصرية كبيرة".

أشار: "نصيحتي للجيل الجديد أن تكون مؤمنًا بأنك قادر على تحقيق ما تريده، لأنك في الصغر تشعر أنك لن تقدر على الوصول، لذلك يجب أن تتخلى بالثقة والإيمان حتى تصل لهدفك".

اختتم تصريحاته: "عندما أضع هدف في رأسي أو جائزة أريد الفوز بها، لا أعلم كيف سأفعل ذلك، لكنني أكون واثقًا من قدرتي على فعل ذلك، وقبل أن أذهب للنوم أغمض عيني وأتخيل أنني فوزت بالجائزة".