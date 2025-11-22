المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
صفقتان على أبواب ليفربول.. قائمة سوق الانتقالات المحتملة في يناير 2026 (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

04:50 م 18/11/2025
تستعد الأندية الأوروبية للدخول في سوق الانتقالات الشتوية خلال يناير 2026، حيث يهدف كبار "القارة العجوز" إلى إبرام صفقات لتعزيز صفوف فرقها في النصف الثاني من الموسم.

ويعتبر نادي ليفربول من بين أبرز الأندية التي قد تدخل الميركاتو الشتوي رغم الإنفاق الضخم الذي تحقق في الصيف الماضي بالتعاقد مع لاعبين من أبرزهم فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك.

ورغم ذلك إلا أن نتائج ليفربول لم تأتِ بالشكل المتوقع بعد الخسارة في خمس مباريات في الدوري الإنجليزي، ليتراجع ترتيب البطل إلى المركز الثامن برصيد (18 نقطة).

ويُعد من أبرز اللاعبين المرشحين للانتقال إلى "الريدز" المدافع الدولي الإنجليزي مارك جويهي قائد فريق كريستال بالاس والذي كان قريبًا من الانتقال إلى ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفي.

كما هناك الدولي الغاني أنطوان سيمينيو لاعب فريق بورنموث، والذي يُعد من أبرز المرشحين للانتقال إلى "الريدز" وسط منافسة مع مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت في وقت سابق عن تواجد شرط جزائي في عقد سيمينيو يقدر بـ65 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ ليس بالصعب دفعه على الأندية التي ترغب بضمه.

لمعرفة قائمة سوق الانتقالات المحتملة في يناير 2026.. اضغط هنا أو الاطلاع على الألبوم المرفق في الموضوع.

الدوري الإنجليزي ليفربول انتقالات يناير 2026

