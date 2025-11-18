المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد 6 أشهر في سندرلاند.. تشاكا يعود إلى دائرة اهتمامات يوفنتوس

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:57 م 18/11/2025
تشاكا

جرانيت تشاكا

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن عودة نادي يوفنتوس لطرح اسم الدولي السويسري جرانيت تشاكا على طاولته من جديد، بعدما مرت ستة أشهر فقط على انتقال اللاعب إلى سندرلاند وعودته للدوري الإنجليزي الممتاز.

يوفنتوس يسعى لتدعيم خط الوسط خلال سوق الانتقالات الشتوية

وفقًَا لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، فإن إدارة البيانكونيري تسعى لتدعيم خط الوسط خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الاعتماد الكبير على الثنائي كيفرين تورام ومانويل لوكاتيلي، وهو ما دفع النادي لإعادة التفكير في خيار ضم تشاكا الذي كان مطروحًا بالفعل خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان تشاكا متاحًا أمام يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو في الصيف، إلا أن النادي استبعد الصفقة في ذلك الوقت بسبب عامل السن، بعدما أتم اللاعب عامه الـ33 في سبتمبر.

لكن احتياجات الفريق الحالية دفعت مسؤولي "السيدة العجوز" لتغيير موقفهم، حيث أصبحوا مستعدين للتعاقد مع لاعب يملك خبرة كبيرة وبقيمة مالية مناسبة رغم عمره.

وبحسب التقرير، يدرك يوفنتوس أن محاولة ضم لاعب خط الوسط السويسري في يناير ستتطلب دفع مبلغ أكبر مما طُرح في الصيف، خصوصًا بعد المكافآت الإضافية التي دفعها سندرلاند لناديه السابق باير ليفركوزن عند إتمام الصفقة.

