تواجه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز فترة مزدحمة مع اقتراب انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام بين 21 ديسمبر و18 يناير، وسط توقعات بأن تفقد الأندية ما يصل إلى 45 لاعبًا من قوامها الأساسي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن 17 ناديًا في البريميرليج سيتضررون بدرجات متفاوتة من البطولة، التي تعد حلمًا لكل لاعب أفريقي.

سندرلاند الأكثر تضررًا بفقدان سبعة لاعبين

سيكون نادي سندرلاند المتأهل حديثًا من بين أكثر الفرق تضررًا، إذ يستعد لخسارة سبعة نجوم دفعة واحدة، ما يمثل ضربة قوية لمدربه ريجيس لو بري.

وسيغيب عن سندرلاند كل من شمس الدين طالبي (المغرب)، سيمون أدينجرا (ساحل العاج)، برتراند تراوري (بوركينا فاسو)، آرثر ماسواكو (الكونغو الديمقراطية)، رينيلدو (موزمبيق)، نوح صديقي (المغرب)، وحبيب ديارا (السنغال).

خسائر متفاوتة بين أندية الصدارة

بعض الأندية المنافسة على اللقب ستتأثر بشكل مباشر، خصوصًا مانشستر يونايتد الذي يفقد ثلاثة لاعبين، بينما يخسر مانشستر سيتي ثنائيًا أساسيًا منهما الدولي المصري عمر مرموش.

أما ليفربول فسيواجه غيابًا مهمًا ومؤثرًا للاعبه الأبرز محمد صلاح قائد منتخب مصر.

في المقابل، تدخل أندية مثل أرسنال وتشيلسي وليدز يونايتد البطولة دون أن تتأثر بقائمة الغيابات، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة خلال فترة مزدحمة بالمباريات.

قائمة غيابات الأندية المحتملة في كأس الأمم الأفريقية

سندرلاند: 7 لاعبين (شمس الدين طالبي، سيمون أدينجرا، برتراند تراوري، آرثر ماسواكو، رينيلدو، نوح صديقي، حبيب ديارا).

وولفرهامبتون: 5 لاعبين (إيمانويل أجبادو، مارشال مونيتسي، تاواندا شيريوا، جاكسون تشاتشوا، تولو أروكوداري).

كريستال بالاس: 4 لاعبين (إسماعيل سار، كريستيانتوس أوتشي، شادي رياض، وشيخ دوكوري).

نوتنجهام فورست: 4 لاعبين (إبراهيما سانجاري، ويلي بولي، أولا أينا، تايو أوونيي المحتمل).

مانشستر يونايتد: 3 لاعبين (برايان مبومو، عماد ديالو، نصير مزراوي).

فولهام: 3 لاعبين (أليكس إيوبي، كالفين باسي، صامويل تشوكيز).

بيرنلي: 3 لاعبين (أكسل توانزيبي، لايل فوستر، هانيبال مجبري).

إيفرتون: 3 لاعبين (إليمان ندياي، إدريسا جاي، وربما آدم أزنو).

مانشستر سيتي: 2 لاعبين (عمر مرموش، ريان آيت نوري).

برينتفورد: 2 لاعبين (دانجو واتارا، فرانك أونيكا).

وست هام: 2 لاعبين (آرون وان بيساكا، إيف بيسوما).

توتنهام: 2 لاعبين (بابا ماتار سار، إيف بيسوما).

ليفربول: 1 لاعب (محمد صلاح).

أستون فيلا: 1 لاعب (إيفان جيساند).

برايتون: 1 لاعب (كارلوس باليبا).

بورنموث: 1 لاعب (أمين عدلي).

نيوكاسل: 1 لاعب (يوان ويسا).

أرسنال - تشيلسي - ليدز: بدون غيابات