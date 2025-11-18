المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

في مقدمتهم صلاح ومرموش.. 45 نجمًا يتركون الدوري الإنجليزي بسبب أمم أفريقيا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:21 م 18/11/2025
صلاح ومرموش

ليفربول وسيتي يفتقدان صلاح ومرموش في أمم أفريقيا

تواجه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز فترة مزدحمة مع اقتراب انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام بين 21 ديسمبر و18 يناير، وسط توقعات بأن تفقد الأندية ما يصل إلى 45 لاعبًا من قوامها الأساسي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن 17 ناديًا في البريميرليج سيتضررون بدرجات متفاوتة من البطولة، التي تعد حلمًا لكل لاعب أفريقي.

سندرلاند الأكثر تضررًا بفقدان سبعة لاعبين

سيكون نادي سندرلاند المتأهل حديثًا من بين أكثر الفرق تضررًا، إذ يستعد لخسارة سبعة نجوم دفعة واحدة، ما يمثل ضربة قوية لمدربه ريجيس لو بري.

وسيغيب عن سندرلاند كل من شمس الدين طالبي (المغرب)، سيمون أدينجرا (ساحل العاج)، برتراند تراوري (بوركينا فاسو)، آرثر ماسواكو (الكونغو الديمقراطية)، رينيلدو (موزمبيق)، نوح صديقي (المغرب)، وحبيب ديارا (السنغال).

خسائر متفاوتة بين أندية الصدارة

بعض الأندية المنافسة على اللقب ستتأثر بشكل مباشر، خصوصًا مانشستر يونايتد الذي يفقد ثلاثة لاعبين، بينما يخسر مانشستر سيتي ثنائيًا أساسيًا منهما الدولي المصري عمر مرموش.

أما ليفربول فسيواجه غيابًا مهمًا ومؤثرًا للاعبه الأبرز محمد صلاح قائد منتخب مصر.

في المقابل، تدخل أندية مثل أرسنال وتشيلسي وليدز يونايتد البطولة دون أن تتأثر بقائمة الغيابات، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة خلال فترة مزدحمة بالمباريات.

قائمة غيابات الأندية المحتملة في كأس الأمم الأفريقية

سندرلاند: 7 لاعبين (شمس الدين طالبي، سيمون أدينجرا، برتراند تراوري، آرثر ماسواكو، رينيلدو، نوح صديقي، حبيب ديارا).

وولفرهامبتون: 5 لاعبين (إيمانويل أجبادو، مارشال مونيتسي، تاواندا شيريوا، جاكسون تشاتشوا، تولو أروكوداري).

كريستال بالاس: 4 لاعبين (إسماعيل سار، كريستيانتوس أوتشي، شادي رياض، وشيخ دوكوري).

نوتنجهام فورست: 4 لاعبين (إبراهيما سانجاري، ويلي بولي، أولا أينا، تايو أوونيي المحتمل).

مانشستر يونايتد: 3 لاعبين (برايان مبومو، عماد ديالو، نصير مزراوي).

فولهام: 3 لاعبين (أليكس إيوبي، كالفين باسي، صامويل تشوكيز).

بيرنلي: 3 لاعبين (أكسل توانزيبي، لايل فوستر، هانيبال مجبري).

إيفرتون: 3 لاعبين (إليمان ندياي، إدريسا جاي، وربما آدم أزنو).

مانشستر سيتي: 2 لاعبين (عمر مرموش، ريان آيت نوري).

برينتفورد: 2 لاعبين (دانجو واتارا، فرانك أونيكا).

وست هام: 2 لاعبين (آرون وان بيساكا، إيف بيسوما).

توتنهام: 2 لاعبين (بابا ماتار سار، إيف بيسوما).

ليفربول: 1 لاعب (محمد صلاح).

أستون فيلا: 1 لاعب (إيفان جيساند).

برايتون: 1 لاعب (كارلوس باليبا).

بورنموث: 1 لاعب (أمين عدلي).

نيوكاسل: 1 لاعب (يوان ويسا).

أرسنال - تشيلسي - ليدز: بدون غيابات

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي عمر مرموش أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg