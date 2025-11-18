كشفت تقارير صحفيى بريطانية أن نادي أرسنال يخشى أن يغيب مدافعه البرازيلي جابرييل ماجالهايس لفترة قد تمتد حتى العام المقبل، بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة الودية التي خاضها منتخب البرازيل أمام السنغال على ملعب الإمارات نهاية الأسبوع الماضي.

أرسنال يواجه أزمة دفاعية

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن جابرييل سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع على الأقل، وسط مخاوف من أن تمتد فترة غيابه إلى شهرين، مما قد يجعله خارج تشكيلة الفريق لحوالي 15 مباراة حتى منتصف يناير.

وتثير الإصابة شكوكًا كبيرة حول مشاركته في المباريات المقبلة ضد توتنهام، وبايرن ميونيخ، وتشيلسي، حيث سيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات لتقييم حالته بعد إصابته في الفخذ الأيمن.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب ميكيل أرتيتا على المدافع الإكوادوري الجديد بييرو هينكابي، الذي انضم إلى أرسنال هذا الصيف قادمًا من باير ليفركوزن، لتعويض غياب جابرييل في المباريات المهمة القادمة.

ماذا قدم جابرييل مع أرسنال هذا الموسم؟

ويعد جابرييل أحد أعمدة الدفاع في أرسنال هذا الموسم، حيث ساهم في الحفاظ على أفضل خط دفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، مع استقبال الفريق خمسة أهداف فقط في 11 مباراة، وهو أقل عدد بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب منافسيه.

كما يشكل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا تهديدًا كبيرًا في الكرات الثابتة، بعد أن سجل هدفين وصنع آخرين في مختلف البطولات، بما في ذلك هدفين وصناعة هدفين في الدوري وحده.