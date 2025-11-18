المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
موهبتان من مصنع النجوم.. أرسنال يقترب من ضم توأم إكوادوري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:36 م 18/11/2025
التوأم كوينتيرو

إدوين وهولجر كوينتيرو

يواصل نادي أرسنال سياسة تعزيز مستقبله بالاعتماد على المواهب الناشئة، وهذه المرة عبر متابعة التوأم الإكوادوري الواعد إدوين وهولجر كوينتيرو، لاعبي نادي إنديبندينتي ديل فالي، أحد أبرز مصانع المواهب في أمريكا الجنوبية.

ويشتهر النادي الإكوادوري، الذي أفرز نجومًا عالميين مثل مويسيس كايسيدو وكيندري بايز (تشيلسي) وبييرو هينكابي (أرسنال)، بتطوير لاعبين شباب من مختلف أنحاء البلاد، بعد تطوير نظامه الأكاديمي منذ 15 عامًا ليصبح نموذجًا يحتذى به في إنتاج المواهب.

موهبتان تحت أعين أرسنال منذ عام كامل

التوأم البالغان من العمر 16 عامًا تفجرا عبر مختلف الفئات العمرية في النادي، ولفتا أنظار كشافي أرسنال خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، خاصة بعد تألقهما في بطولات الشباب الكبرى، مثل كأس الجيل القادم وتمثيلهما لمنتخب الإكوادور في المراحل السنية.

ويعد إدوين كوينتيرو جناحًا أيمن يلعب بالقدم اليسرى، وتمت مقارنة أسلوبه بنسخة نيمار الشاب بفضل مهارته وقدرته على المراوغة، بينما يشغل هولجر كوينتيرو مركز لاعب الوسط الهجومي بأسلوب يشبه تياجو ألكانتارا من حيث الرؤية والتمرير.

أرسنال يتحرك بعد صعود استيفاو في تشيلسي

يأتي اهتمام أرسنال بعد النمو السريع للبرازيلي استيفاو ويليان في تشيلسي، ما دفع إدارة النادي اللندني إلى التحرك بجدية نحو سوق أمريكا الجنوبية لمواكبة منافسيها.

وكانت صحيفة صن سبورت قد كشفت مؤخرًا أن تشيلسي اتفق بالفعل على ضم المدافع الشاب دينر أوردونيز (16 عامًا) إلى إنديبندينتي في 2028، وهو نفس الجيل الذي ينتمي إليه التوأم كوينتيرو.

أرسنال تشيلسي أرسنال مويسيس كايسيدو إدوين وهولجر كوينتيرو

