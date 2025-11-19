المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جلوب سوكر 2025.. الكشف عن المرشحين لـ4 جوائز

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:30 ص 19/11/2025
جلوب سوكر

جلوب سوكر

أعلنت الجهات المنظمة لجوائز "جلوب سوكر"، عن المرشحين لـ4 جوائز هي أفضل مدرب، أفضل لاعب خط وسط، أفضل لاعب ناشئ وأفضل لاعب في الشرق الأوسط.

وسيقام حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" في مدينة دبي بدولة الإمارات، يوم 28 ديسمبر المقبل.

وتم فتح باب التصويت لهذه الجوائز في جميع أنحاء العالم حتى 27 نوفمبر الجاري، لتحديد المرشحين النهائيين من القائمة الأولية.

وستبدأ الجولة الثانية من التصويت لاختيار الفائزين في الفترة من 3 إلى 11 ديسمبر، وسيتم تحديد الفائزين النهائيين بناءً على تصويت الجماهير ولجنة تحكيم "جلوب سوكر" المؤلفة من أسماء لامعة مثل مارسيلو ليبي، وفرانشيسكو توتي، وإيكر كاسياس، ولويس فيجو.

المرشحون لجائزة أفضل مدرب

- لويس إنريكي (باريس سان جيرمان).

- إنزو ماريسكا (تشيلسي).

- آرني سلوت (ليفربول).

- أنطونيو كونتي (نابولي).

- فينسنت كومباني (بايرن ميونخ).

- هانسي فليك (برشلونة).

- روبرتو مارتينيز (البرتغال).

- تشابي ألونسو (ريال مدريد).

- ميكيل أرتيتا (أرسنال).

- إيدي هاو (نيوكاسل يونايتد).

أفضل لاعب في الشرق الأوسط

- كريستيانو رونالدو (النصر).

- سالم الدوسري (الهلال).

- كريم بنزيما (الاتحاد).

- روبرتو فيرمينو (الأهلي/السد).

- نجولو كانتي (الاتحاد).

- رياض محرز (الأهلي).

- إيفان توني (الأهلي).

أفضل لاعب ناشيء

- إلياس بن صغير (باير ليفركوزن).

- باو كوبارسي (برشلونة).

- ديزيري دوي (باريس سان جيرمان).

- أردا جولر (ريال مدريد).

- دين هويسين (ريال مدريد).

- مايلز لويس سكيلي (أرسنال).

- رودريجو مورا (بورتو).

- جواو نيفيز (باريس سان جيرمان).

- نيكو باز (كومو).

- كينان يلديز (يوفنتوس).

- وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان).

أفضل لاعب خط وسط

- نيكولو باريلا (إنتر ميلان).

- جود بيلينجهام (ريال مدريد).

- ديزيري دوي (باريس سان جيرمان).

- فيرمين لوبيز (برشلونة).

- أليكسيس ماك اليستر (ليفربول).

- سكوت مكتوميناي (نابولي).

- جواو نيفيز (باريس سان جيرمان).

- مارتن أوديجارد (أرسنال).

- مايكل أوليسي (بايرن ميونخ).

- كول بالمر (تشيلسي).

- بيدري (برشلونة).

- ديكلان رايس (أرسنال).

- فابيان رويز (باريس سان جيرمان).

- فيدي فالفيردي (ريال مدريد).

- فيتينيا (باريس سان جيرمان).

- فلوريان فيرتز (ليفربول).

