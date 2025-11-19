المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هدف ليفربول.. سيمينيو يقترب من مغادرة بورنموث في يناير

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:29 م 19/11/2025
أنطوان سيمينيو

سيمينيو

أكدت تقارير إعلامية أن المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، نجم بورنموث، يبدو قريبا من الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل.

وبات سيمينيو هدفا لعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة في الفترة الماضية، على رأسها ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لتقارير حديثة، فإن عقد اللاعب الغاني يتضمن بندا يتيح له الرحيل بحلول منتصف يناير المقبل مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، وهو ما قد يجعل بورنموث عاجزا عن منعه من المغادرة.

وزاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعد مصدرا موثوقا لأخبار الانتقالات، من التوقعات بشأن إمكانية رحيل سيمينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ يقدر احتمالية انتقاله في يناير بنسبة 60-70%.

وأشار رومانو إلى أن ليفربول لا يزال منفتحا على تعزيز صفوفه إذا سنحت الفرصة، على الرغم من إنفاق مبالغ طائلة في الصيف الماضي.

ويعد تعزيز الدفاع أولوية بالنسبة لليفربول، لكنه لا يمانع ضم سيمينيو لدعم الهجوم.

وشارك صاحب الـ25 عاما في 12 مباراة مع بورنموث هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول أنطوان سيمينيو

