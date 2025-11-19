أكدت تقارير إعلامية أن المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، نجم بورنموث، يبدو قريبا من الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل.

وبات سيمينيو هدفا لعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة في الفترة الماضية، على رأسها ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لتقارير حديثة، فإن عقد اللاعب الغاني يتضمن بندا يتيح له الرحيل بحلول منتصف يناير المقبل مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، وهو ما قد يجعل بورنموث عاجزا عن منعه من المغادرة.

وزاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعد مصدرا موثوقا لأخبار الانتقالات، من التوقعات بشأن إمكانية رحيل سيمينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ يقدر احتمالية انتقاله في يناير بنسبة 60-70%.

وأشار رومانو إلى أن ليفربول لا يزال منفتحا على تعزيز صفوفه إذا سنحت الفرصة، على الرغم من إنفاق مبالغ طائلة في الصيف الماضي.

ويعد تعزيز الدفاع أولوية بالنسبة لليفربول، لكنه لا يمانع ضم سيمينيو لدعم الهجوم.

وشارك صاحب الـ25 عاما في 12 مباراة مع بورنموث هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

