المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

"لم أقرأها".. لاعب تشيلسي يعلق على أنباء عرضه على مانشستر يونايتد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:01 م 19/11/2025
روميو لافيا

روميو لافيا

علق روميو لافيا، لاعب تشيلسي، على الأنباء التي تم تداولها مؤخرا بخصوص عرضه على مانشستر يونايتد ضمن صفقة تعاقد "البلوز" مع أليخاندرو جارناتشو.

وقبل عدة أيام، زعمت شبكة "ESPN" أن تشيلسي طرح فكرة إشراك روميو لافيا في صفقة ضم أليخاندرو غارناتشو من مانشستر يونايتد بالميركاتو الصيفي الماضي.

وسبق أن نفت عدة تقارير صحة هذه الشائعة، لكن لافيا سُئل عنها، ليجيب لاعب خط وسط تشيلسي في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "لم أقرأها، لأنني ببساطة لا أفكر فيها".

وأضاف: "أستمتع بكرة القدم وأركز على ما يجب علينا فعله كناد، أي شيء خارج عن سيطرتي، لا أستطيع التحكم به، لذا لا أُعره اهتمام، وكرة القدم وإيقاعها سريعة جدا".

وأوضح: "قد تكون في لحظة ما محط أنظار الصحف، وفي لحظة أخرى، لا تكون كذلك".

وأتم: "لذا، كل ما عليك فعله هو أن تكون محايدًا، لا تُفكر في الأمر، واعمل بجد".

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد تشيلسي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg