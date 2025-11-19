علق روميو لافيا، لاعب تشيلسي، على الأنباء التي تم تداولها مؤخرا بخصوص عرضه على مانشستر يونايتد ضمن صفقة تعاقد "البلوز" مع أليخاندرو جارناتشو.

وقبل عدة أيام، زعمت شبكة "ESPN" أن تشيلسي طرح فكرة إشراك روميو لافيا في صفقة ضم أليخاندرو غارناتشو من مانشستر يونايتد بالميركاتو الصيفي الماضي.

وسبق أن نفت عدة تقارير صحة هذه الشائعة، لكن لافيا سُئل عنها، ليجيب لاعب خط وسط تشيلسي في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "لم أقرأها، لأنني ببساطة لا أفكر فيها".

وأضاف: "أستمتع بكرة القدم وأركز على ما يجب علينا فعله كناد، أي شيء خارج عن سيطرتي، لا أستطيع التحكم به، لذا لا أُعره اهتمام، وكرة القدم وإيقاعها سريعة جدا".

وأوضح: "قد تكون في لحظة ما محط أنظار الصحف، وفي لحظة أخرى، لا تكون كذلك".

وأتم: "لذا، كل ما عليك فعله هو أن تكون محايدًا، لا تُفكر في الأمر، واعمل بجد".