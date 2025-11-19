المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

أليسون يقترب من العودة للمشاركة مع ليفربول

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:08 م 19/11/2025
أليسون بيكر

أليسون بيكر

بات البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، قريبا من العودة للمشاركة مع فريقه.

أليسون كان قد تعرض لإصابة في مباراة ليفربول مع جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وبهذا يغيب حارس المرمى البرازيلي عن الملاعب لمدة 7 أسابيع بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة.

وفقا لصحيفة "إيفنينج ستاندرد" الإنجليزية، من المتوقع أن يعود أليسون للتدريبات الكاملة مع الفريق الأول لليفربول قبل مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نوتنجهام فورست يوم السبت المقبل.

وأشار التقرير إلى أن أليسون بذلك يكون قد عاد في موعده، إذ كانت مباراة فورست هي الموعد المستهدف لتعافيه.

وبدون حارسه الأول، خسر فريق آرني سلوت 5 مباريات من أصل 8، واستقبل 14 هدفا.

الدوري الإنجليزي ليفربول أليسون

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg