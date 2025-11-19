أليسون يقترب من العودة للمشاركة مع ليفربول

بات البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، قريبا من العودة للمشاركة مع فريقه.

أليسون كان قد تعرض لإصابة في مباراة ليفربول مع جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وبهذا يغيب حارس المرمى البرازيلي عن الملاعب لمدة 7 أسابيع بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة.

وفقا لصحيفة "إيفنينج ستاندرد" الإنجليزية، من المتوقع أن يعود أليسون للتدريبات الكاملة مع الفريق الأول لليفربول قبل مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نوتنجهام فورست يوم السبت المقبل.

وأشار التقرير إلى أن أليسون بذلك يكون قد عاد في موعده، إذ كانت مباراة فورست هي الموعد المستهدف لتعافيه.

وبدون حارسه الأول، خسر فريق آرني سلوت 5 مباريات من أصل 8، واستقبل 14 هدفا.