وجه ستيفان شوارتز لاعب أرسنال السابق، نصيحة للمهاجم الحالي للجانرز فيكتور جيوكيريس، بإنقاص وزنه وتحسين لياقته البدنية، من أجل الوصول لأفضل مستوى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم الانتقادات التي تعرض لها جيوكيريس من قبل، لكنه ردّ على منتقديه الذين وصفوه بـ"السمين" في سبورتينج لشبونة، وأثبت خطأهم بأسلوبه المميز، الذي دفع أرسنال لضمه، لكنه لا يزال يأمل في إثبات ذاته بالدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ جيوكيريس مسيرته في صفوف النادي اللندني بشكل جيد، مسجلاً ستة أهداف في 14 مباراة، وأشاد به مدربه ميكيل أرتيتا.

وفي المقابل، يعتقد شوارتز أن على جيوكيريس تحسين بعض نواقصه، حيث قال في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل: "يحتاج إلى تحسين لياقته البدنية، أعتقد أنه في الفريق المناسب مع ميكيل أرتيتا واللاعبين المحيطين به، إنها تشكيلة رائعة".

وتابع: "إنه في فريق قوي، أرسنال يُنافس على الألقاب الكبرى، لذا ربما يُمكنه مساعدة الفريق على تحقيق هذه الخطوة الكبيرة. لكن، بالطبع، الجميع جزء من هذه اللعبة".

وأكمل: "جيوكيريس لديه حضور قوي. إنه رجل قوي البنية، ومُهاجم ماهر بكلتا قدميه".

وواصل: "الجودة التي يُظهرها اللاعبون على مقاعد البدلاء والخيارات المُتاحة لأرسنال تعني أن جيوكيريس لن يلعب جميع المباريات، لأنني أعتقد أن لديهم الكثير من الخيارات الجيدة لاتخاذ قرارات تكتيكية من وقت لآخر بناءً على الخصم أو النتيجة خلال المباريات".

وزاد: "نجوم الدوري الإنجليزي لاعبون أقوى وأسرع، نأمل أن يبدأ بصناعة الأهداف وتسجيلها، وأن يُقدم أداءً جيدًا، وأن يحصل على دفعة معنوية حقيقية، وأن يصبح أخف وزنًا قليلًا لأنه لاعب ضخم البنية، أعتقد أن هذا سيساعده".

وأتم: "لم يحظَ بفترة تحضيرية كافية للموسم، ويجب عليه خوض المباريات، أمامه ستة أسابيع للتفاعل مع زملائه، وفهم تحركاتهم، سيتعلم ويسجل الكثير من الأهداف، وهذا سيفيد أرسنال".