اقترب بوكايو ساكا، نجم أرسنال، من التوصل إلى اتفاق نهائي لتجديد عقده مع النادي اللندني، وفقًا لما ذكرته صحيفة "آر إم سي سبورت" الفرنسية.

ويقدم ساكا مستويات قوية هذا الموسم، حيث سجل ثلاثة أهداف في ست مشاركات بالبريميرليج، فيما لا يزال يتبقى عامان في عقده الحالي مع ناديه الذي نشأ بين صفوفه.

وبحسب التقرير الفرنسي، فإن المفاوضات ما زالت جارية بين الطرفين، إلا أن الأجواء تبدو إيجابية للغاية مع وجود ثقة متبادلة بشأن إتمام اتفاق يمتد حتى عام 2030، ما يضمن بقاء الجناح الدولي مع الفريق على المدى الطويل.

وكان المدير الرياضي لأرسنال، أندريا بيرتا، قد نجح في وقت سابق في تجديد عقود كل من ويليام ساليبا وجابرييل، واللذين كانت عقودهما، مثل عقد ساكا، تنتهي في 2027، في إطار خطة واضحة للحفاظ على ركائز الفريق الأساسية.