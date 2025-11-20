علق جابرييل جيسوس، مهاجم أرسنال الإنجليزي، على الأنباء المنتشرة مؤخرا بخصوص اقترابه من العودة إلى بالميراس البرازيلي، ناديه السابق.

جيسوس صاحب الـ28 عاما نشأ في بالميراس، وغادره عام 2017 ليتجه إلى أوروبا بانضمامه إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، ومنه إلى أرسنال في 2022.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها شبكة "جلوبو إسبورتي" البرازيلية: "أنا ممتن جدا لنادي بالميراس، إنه النادي الذي أشجعه، وقد أوضحت لبعض لاعبيه أنني سأعود يوما ما".

وأضاف: "لكن ليس في الوقت الحالي، فأنا مرتبط بعقد مع أرسنال حتى عام 2027، وأرغب في البقاء هنا".

وأتم: "إذا حدث اتفاق، لأي سبب كان، على أنه لا يمكننا تمديد عقدي بعد ذلك، فسأبقى هنا على الأقل حتى عام 2027 (نهاية الموسم المقبل)".

جدير بالذكر أن جيسوس يعاني من إصابة قطع الرباط الصليبي منذ يناير الماضي، ويتوقع غيابه لبداية العام المقبل.

وشارك المهاجم البرازيلي في 96 مباراة مع أرسنال بمختلف المسابقات، سجل خلالها 26 هدفا وصنع 20.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا