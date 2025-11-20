سكاي: ليفربول يعمل على ضم جويهي في يناير

لا يزال يعمل نادي ليفربول، على التعاقد مع مارك جويهي مدافع نادي كريستال بالاس.

مارك جويهي كان قريبًا من الانضمام لنادي ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفي، مقابل 35 مليون إسترليني.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورت، فإن كريستال بالاس يخشى رحيل جويهي في يناير المقبل، في ظل استمرار اهتمام ليفربول بالحصول على خدمات اللاعب.

وأوضح التقرير، أنه ليس ليفربول فقط المهتم بضم جويهي، بل هناك بايرن ميونخ الألماني، وبرشلونة الإسباني، بالإضافة إلى ريال مدريد أيضًا.

لكن باستثناء ليفربول، لا يوجد أي نادٍ مستعد للتحرك نجو ضم جويهي في يناير المقبل، بل إنهم ينتظرون حتى نهاية الموسم لضمه في صفقة مجانية.

ويأمل ليفربول في تعزيز خط دفاعه في شهر يناير المقبل، بعد إصابة جيوفاني ليوني بالرباط الصليبي، بالإضافة إلى رحيل إبراهيما كوناتي المحتمل بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مدرب كريستال بالاس أوليفر جلاسنر في أكتوبر الماضي أن جويهي أبلغ النادي بأنه لا يريد التوقيع على عقد جديد وسيترك بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد جويهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ بداية من يناير القادم.