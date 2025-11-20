المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سكاي: ليفربول يعمل على ضم جويهي في يناير

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:16 ص 20/11/2025
مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

جويهي

لا يزال يعمل نادي ليفربول، على التعاقد مع مارك جويهي مدافع نادي كريستال بالاس.

مارك جويهي كان قريبًا من الانضمام لنادي ليفربول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفي، مقابل 35 مليون إسترليني.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورت، فإن كريستال بالاس يخشى رحيل جويهي في يناير المقبل، في ظل استمرار اهتمام ليفربول بالحصول على خدمات اللاعب.

وأوضح التقرير، أنه ليس ليفربول فقط المهتم بضم جويهي، بل هناك بايرن ميونخ الألماني، وبرشلونة الإسباني، بالإضافة إلى ريال مدريد أيضًا.

لكن باستثناء ليفربول، لا يوجد أي نادٍ مستعد للتحرك نجو ضم جويهي في يناير المقبل، بل إنهم ينتظرون حتى نهاية الموسم لضمه في صفقة مجانية.

ويأمل ليفربول في تعزيز خط دفاعه في شهر يناير المقبل، بعد إصابة جيوفاني ليوني بالرباط الصليبي، بالإضافة إلى رحيل إبراهيما كوناتي المحتمل بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مدرب كريستال بالاس أوليفر جلاسنر في أكتوبر الماضي أن جويهي أبلغ النادي بأنه لا يريد التوقيع على عقد جديد وسيترك بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد جويهي مع كريستال بالاس بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ بداية من يناير القادم.

مباراة ليفربول القادمة
