المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بحثًا عن المشاركة.. حارس تشيلسي يفكر في الرحيل

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:32 ص 20/11/2025
ماريسكا يورجنسن

يورجنسن

يفكر الحارس فيليب يورجنسن في الرحيل عن تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة، وذلك وفقًا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو.

ويأتي هذا القرار في ظل بقاء الحارس الدنماركي بديلًا لروبرت سانشيز داخل صفوف البلوز، حيث لم يشارك سوى في ثلاث مباريات فقط بجميع المسابقات منذ بداية الموسم.

وبحسب التقرير، فإن يورجنسن منفتح على خوض تجربة جديدة قبل خوض الملحق المؤهل إلى كأس العالم مع منتخب الدنمارك، خاصة بعد خسارة بطاقة التأهل المباشر لصالح اسكتلندا التي فازت عليهم 4-2 في مواجهة مثيرة بملعب هامبدن بارك.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع يورجنسن في صيف 2024 قادمًا من فياريال مقابل نحو 21 مليون جنيه إسترليني.

تشيلسي الدوري الإنجليزي يورجنسن

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg