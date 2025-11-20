بحثًا عن المشاركة.. حارس تشيلسي يفكر في الرحيل

يفكر الحارس فيليب يورجنسن في الرحيل عن تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة، وذلك وفقًا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو.

ويأتي هذا القرار في ظل بقاء الحارس الدنماركي بديلًا لروبرت سانشيز داخل صفوف البلوز، حيث لم يشارك سوى في ثلاث مباريات فقط بجميع المسابقات منذ بداية الموسم.

وبحسب التقرير، فإن يورجنسن منفتح على خوض تجربة جديدة قبل خوض الملحق المؤهل إلى كأس العالم مع منتخب الدنمارك، خاصة بعد خسارة بطاقة التأهل المباشر لصالح اسكتلندا التي فازت عليهم 4-2 في مواجهة مثيرة بملعب هامبدن بارك.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع يورجنسن في صيف 2024 قادمًا من فياريال مقابل نحو 21 مليون جنيه إسترليني.