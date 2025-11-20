كاراجر: ليفربول يحتاج إلى صفقات في يناير

أكد جيمي كاراجر لاعب ليفربول الأسبق، أن الريدز يحتاج إلى صفقات في سوق الانتقالات الشتوي.

وأبرم ليفربول 8 صفقات خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية، كأعلى الأندية إنفاقًا في أوروبا هذا الموسم.

وعلى الرغم من الصفقات العديدة، التي أبرمها ليفربول، غلا أن كاراجر يرى أن الريدز يحتاج إلى تدعيم خاصة على مستوى الدفاع.

وقال كاراجر في تصريحات عبر شبكة سكاي: "ليفربول بحاجة إلى الإنفاق في يناير، يحتاجون إلى شراء قلب مدافع، كان ينبغي عليهم شرائه في الصيف".

وأضاف: "موسم ليفربول سينتهي في حال تعرض أحد مدافعيه للإصابة، لذا يتعين عليهم الذهاب إلى السوق في يناير".

وتابع: "أعتقد أنهم كانوا بحاجة إلى ضم هذا العدد من اللاعبين خلال الصيف، يمكنني أن أذكر فريق الموسم الماضي، وكان معظمه لا يحظى بثقة المدرب".

وأوضح: "لكن فيما يتعلق بإنفاق الأموال الكبيرة على إيزاك وإكيتيكي، اللذان كانا يلعبان في نفس المركز، وكلاهما في نفس الصيف، كان ذلك أمرًا صغيرًا جعلني أخدش رأسي قليلاً".

وواصل: "عندما تنفق هذا القدر من المال، ثم يصبح الأمر مجرد خيارين، لا يبدو الأمر مألوفًا بالنسبة لي، أو على الأقل لا يشبه الطريقة التي أدرنا بها صفقات انتقالاتنا في السنوات القليلة الماضية".

وأشار إلى: "أعتقد أن سلوت مهووس بدوري أبطال أوروبا، يتحدث كثيرًا عن باريس سان جيرمان الموسم الماضي، بعد خسارته أمامهم".

واستمر: "إنه يتحدث عنهم بشكل جيد للغاية، لدرجة أنه كاد أن يعجب بالخسارة أمام ذلك الفريق وحقيقة أنهم فازوا بالبطولة، والطريقة التي لعبوا بها في المباراة النهائية".

وأتم: "أعتقد أنه يحب المدربين الذين تلعب فرقهم هذا النوع من كرة القدم، فهذه هي الطريقة التي يتصور بها فريقه يلعب في أفضل حالاته على الإطلاق".