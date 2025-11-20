المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

كاراجر يكشف المركز الأضعف في تشكيلة ليفربول

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:54 ص 20/11/2025
ليفربول

ليفربول

قال جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول ومحلل "سكاي سبورتس"، إن الريدز يحتاجون لإبرام تعاقدات جديدة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم إنفاق النادي نحو 446 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان ليفربول قد ضم سبعة لاعبين بارزين، بينهم ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز بصفقات ضخمة، إلا أن الفريق يجد نفسه متأخرًا بـ ثماني نقاط عن صدارة البريميرليج بعد الخسارة 3-0 أمام مانشستر سيتي قبل التوقف الدولي.

وتعرض خط دفاع الفريق لانتقادات واسعة، خاصة القائد فيرجيل فان دايك الذي هاجمه واين روني بسبب مستوى الفريق الدفاعي المتراجع، إذ يمتلك ليفربول سابع أسوأ سجل دفاعي هذا الموسم.

وأكد كاراجر، أن صفقات الصيف لم تُعالج أبرز احتياجات الفريق، قائلاً: "ليفربول يجب أن ينفق في يناير. هم بحاجة لمدافع. كان يجب التعاقد مع قلب دفاع في الصيف، لأنه المركز الأضعف في الفريق حاليا".

وأضاف أن المدافع الوحيد الذي ضمه النادي، الإيطالي الشاب ليوني، قدم أداءً رائعًا في مباراة كأس كاراباو، لكنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ستبعده حتى الموسم المقبل.

وأشار كاراجر إلى أن دمج عدد كبير من اللاعبين الجدد ليس سهلاً، خاصة مع المنافسة بين إيزاك والوافد الجديد هوجو إيكيتيكي، الذي تفوق حتى الآن على المهاجم السويدي رغم تكلفة انتقاله الأقل بكثير.

ليفربول الدوري الإنجليزي كاراجر

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg