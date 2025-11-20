قال جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول ومحلل "سكاي سبورتس"، إن الريدز يحتاجون لإبرام تعاقدات جديدة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم إنفاق النادي نحو 446 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان ليفربول قد ضم سبعة لاعبين بارزين، بينهم ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز بصفقات ضخمة، إلا أن الفريق يجد نفسه متأخرًا بـ ثماني نقاط عن صدارة البريميرليج بعد الخسارة 3-0 أمام مانشستر سيتي قبل التوقف الدولي.

وتعرض خط دفاع الفريق لانتقادات واسعة، خاصة القائد فيرجيل فان دايك الذي هاجمه واين روني بسبب مستوى الفريق الدفاعي المتراجع، إذ يمتلك ليفربول سابع أسوأ سجل دفاعي هذا الموسم.

وأكد كاراجر، أن صفقات الصيف لم تُعالج أبرز احتياجات الفريق، قائلاً: "ليفربول يجب أن ينفق في يناير. هم بحاجة لمدافع. كان يجب التعاقد مع قلب دفاع في الصيف، لأنه المركز الأضعف في الفريق حاليا".

وأضاف أن المدافع الوحيد الذي ضمه النادي، الإيطالي الشاب ليوني، قدم أداءً رائعًا في مباراة كأس كاراباو، لكنه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ستبعده حتى الموسم المقبل.

وأشار كاراجر إلى أن دمج عدد كبير من اللاعبين الجدد ليس سهلاً، خاصة مع المنافسة بين إيزاك والوافد الجديد هوجو إيكيتيكي، الذي تفوق حتى الآن على المهاجم السويدي رغم تكلفة انتقاله الأقل بكثير.