فيورنتينا يسعى لإنقاذ ديساسي من "منفى" تشيلسي

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي فيورنتينا الإيطالي في التعاقد مع أكسيل ديساسي، لاعب تشيلسي الإنجليزي.

ووفقا لما ذكره موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن فيورنتينا يُعطي الأولوية لتعزيز دفاعه في يناير، مع التركيز على ضم قلب دفاع جديد.

وأشار التقرير إلى أن إصابة طارق لامبتي مع احتمالية رحيل فابيانو باريزي ستسبب نقصا في لاعبي الظهير في فيورنتينا، مما يزيد من حاجته إلى تعزيز عمقه الدفاعي.

وبناء عليه يدرس النادي الإيطالي فكرة التعاقد مع أكسل ديساسي، قلب دفاع تشيلسي البالغ من العمر 27 عاما.

وكان ديساسي قد خرج من حسابات إنزو ماريسكا مدرب "البلوز"، الذي أكد أكثر من مرة مؤخرا أنه لا يعتزم إعادة اللاعب الفرنسي للمشاركة مع الفريق الأول.

وأشار التقرير إلى أن ديساسي يُنظر إليه من جانب فيورنتينا كـ"عنصر صاحب خبرة" سيقدم إضافة قوية للفريق.

وبطبيعة الحال، سيرحب تشيلسي بفكرة بيع ديساسي، الذي يعتبر فائضا عن حاجة الفريق.

جدير بالذكر أن ديساسي، الذي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى أستون فيلا، كان قد انضم إلى تشيلسي في صيف 2023 قادما من موناكو مقابل 45 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2029.

