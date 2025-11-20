المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
التفاصيل المالية تُعقد انتقال زيركزي إلى روما

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:33 م 20/11/2025
جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد

جوشوا زيركزي

كشفت تقارير إعلامية أحدث مستجدات الصفقة التي يأمل نادي روما الإيطالي في إبرامها، بالتعاقد مع جوشوا زيركزي من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

زيركزي هو الهدف الرئيسي لنادي روما من أجل دعم خط الهجوم في الميركاتو الشتوي المقبل، ويتزامن ذلك مع رغبة اللاعب في مغادرة مانشستر يونايتد.

أكدت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالي أن زيركزي سيكون سعيدا بالعمل تحت قيادة جيان بييرو جاسبريني مدرب روما، لكن وكيل أعمال المهاجم لديه مطالب عالية جدا بشأن العمولات المالية.

وأفادت الصحيفة أن روما يأمل ألا تُعقّد طلبات الوكيل صفقة محتملة يراها النادي فرصة.

على جانب آخر، يدرك مسؤولو روما أن مانشستر يونايتد سيتردد في إرسال اللاعب على سبيل الإعارة دون شروط إضافية، أو الإعارة مع خيار الشراء.

لذلك، فإن الخيار الأكثر أمانا للجيالوروسي هو إرسال عرض على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء، مرتبطا بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ستُموّل عائدات التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027 انتقال زيركزي الدائم العام المقبل.

جدير بالذكر أن اللاعب الهولندي انضم إلى يونايتد في صيف 2024 قادما من بولونيا الإيطالي مقابل 42.5 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2029 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وخاض المهاجم صاحب الـ24 عاما 5 مباريات فقط مع فريق المدرب روبن أموريم بمختلف المسابقات هذا الموسم، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

مانشستر يونايتد روما جوشوا زيركزي

