يخوض نادي أرسنال مفاوضات متقدمة مع نجمه بوكايو ساكا؛ من أجل تمديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ساكا مع أرسنال في يونيو 2027.

وأفات شبكة سكاي سبورت، أن نادي أرسنال يخوض مفاوضات متقدمة مع بوكايو ساكا لتوقيع عقد طويل الأمد.

وأوضحت الشبكة الموثوقة، أنه لا يوجد اتفاق بين اللاعب والنادي في الوقت الراهن، لكن المناقشات وصفت بأنها إيجابية وهناك استعداد من جميع الأطراف للوصول إلى حل.

وسجل ساكا ستة أهداف في 14 مباراة في كل المسابقات مع أرسنال هذا الموسم.

وبدأت رحلة ساكا مع أرسنال في موسم 2018، حيث خاض 277 مباراة، مسجلًا 76، كما صنع 71 آخرين.

ويعمل أرسنال على تمديد عقود اللاعبين التي قاربت على الانتهاء، حيث إن هناك لاعبين آخرين بخلاف ساكا تنتهي عقودهما بنهاية موسم 2027، وهما جابرييل مارتينيلي وتروسارد.

وسبق وأن فتح نادي أرسنال باب الرحيل أمام تروسارد، في ظل عدم رغبته في توقيع عقد جديد مع النادي.

بينما ذكرت بعض التقارير الصحفية، اقتراب نادي أرسنال من الاتفاق مع مارتينيلي على توقيع عقد جديد.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.