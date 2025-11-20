المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

سكاي: أرسنال يخوض مفاوضات متقدمة لتوقيع عقد طويل الأمد مع ساكا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:42 م 20/11/2025
ساكا

ساكا

يخوض نادي أرسنال مفاوضات متقدمة مع نجمه بوكايو ساكا؛ من أجل تمديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ساكا مع أرسنال في يونيو 2027.

وأفات شبكة سكاي سبورت، أن نادي أرسنال يخوض مفاوضات متقدمة مع بوكايو ساكا لتوقيع عقد طويل الأمد.

وأوضحت الشبكة الموثوقة، أنه لا يوجد اتفاق بين اللاعب والنادي في الوقت الراهن، لكن المناقشات وصفت بأنها إيجابية وهناك استعداد من جميع الأطراف للوصول إلى حل.

وسجل ساكا ستة أهداف في 14 مباراة في كل المسابقات مع أرسنال هذا الموسم.

وبدأت رحلة ساكا مع أرسنال في موسم 2018، حيث خاض 277 مباراة، مسجلًا 76، كما صنع 71 آخرين.

ويعمل أرسنال على تمديد عقود اللاعبين التي قاربت على الانتهاء، حيث إن هناك لاعبين آخرين بخلاف ساكا تنتهي عقودهما بنهاية موسم 2027، وهما جابرييل مارتينيلي وتروسارد.

وسبق وأن فتح نادي أرسنال باب الرحيل أمام تروسارد، في ظل عدم رغبته في توقيع عقد جديد مع النادي.

بينما ذكرت بعض التقارير الصحفية، اقتراب نادي أرسنال من الاتفاق مع مارتينيلي على توقيع عقد جديد.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.

 

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال ساكا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg