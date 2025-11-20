كريستال بالاس يتحرك لتجديد عقد ماتيتا

كشفت تقارير إعلامية عن تحرك نادي كريستال بالاس الإنجليزي لتجديد عقد نجمه الفرنسي جان فيليب ماتيتا.

من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الفرنسي الحالي مع النادي اللندني بعد 18 شهرا تقريبا، بنهاية الموسم المقبل.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أجرى كريستال بالاس محادثات مع جان فيليب ماتيتا بشأن عقد جديد.

وأوضح التقرير أن هذا يأتي بعدما ظهر اهتمام متزايد بخدمات ماتيتا من أندية أوروبية أخرى.

هذا الموسم، سجل ماتيتا 6 أهداف في 11 مباراة، وشارك لأول مرة مع المنتخب الفرنسي، مما جعله محط أنظار الأندية الكبرى.

وكان المهاجم صاحب الـ28 عاما قد انضم إلى كريستال بالاس في عام 2021 قادما من ماينز الألماني، في صفقة بلغت قيمتها قرابة 15 مليون يورو.