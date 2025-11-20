المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كريستال بالاس يتحرك لتجديد عقد ماتيتا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:40 م 20/11/2025
ماتيتا

جان فيليب ماتيتا

كشفت تقارير إعلامية عن تحرك نادي كريستال بالاس الإنجليزي لتجديد عقد نجمه الفرنسي جان فيليب ماتيتا.

من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الفرنسي الحالي مع النادي اللندني بعد 18 شهرا تقريبا، بنهاية الموسم المقبل.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أجرى كريستال بالاس محادثات مع جان فيليب ماتيتا بشأن عقد جديد.

وأوضح التقرير أن هذا يأتي بعدما ظهر اهتمام متزايد بخدمات ماتيتا من أندية أوروبية أخرى.

هذا الموسم، سجل ماتيتا 6 أهداف في 11 مباراة، وشارك لأول مرة مع المنتخب الفرنسي، مما جعله محط أنظار الأندية الكبرى.

وكان المهاجم صاحب الـ28 عاما قد انضم إلى كريستال بالاس في عام 2021 قادما من ماينز الألماني، في صفقة بلغت قيمتها قرابة 15 مليون يورو.

الدوري الإنجليزي كريستال بالاس جان فيليب ماتيتا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

