تعديلات جديدة على مباريات ليفربول في شهر يناير

أعلن نادي ليفربول، اليوم الخميس، إعادة جدولة مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر يناير المقبل.

وخاض ليفربول 11 جولة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حقق 6 انتصارات، وتلقى 5 هزائم.

وتراجع الريدز إلى المركز الثامن بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 18 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وتقرر إجراء تغييرات على مباراتين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يناير.

وسيحل ليفربول ضيفًا على بورنموث يوم السبت 24 يناير في السابعة والنصف مساءً.

ويستضيف ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد يوم السبت 31 يناير في العاشرة مساءً.