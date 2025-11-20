المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

تعديلات جديدة على مباريات ليفربول في شهر يناير

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:21 م 20/11/2025
ليفربول

ليفربول

أعلن نادي ليفربول، اليوم الخميس، إعادة جدولة مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر يناير المقبل.

وخاض ليفربول 11 جولة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حقق 6 انتصارات، وتلقى 5 هزائم.

وتراجع الريدز إلى المركز الثامن بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 18 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وتقرر إجراء تغييرات على مباراتين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يناير.

وسيحل ليفربول ضيفًا على بورنموث يوم السبت 24 يناير في السابعة والنصف مساءً.

ويستضيف ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد يوم السبت 31 يناير في العاشرة مساءً.

ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح ترتيب الدوري الإنجليزي مباريات ليفربول

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg