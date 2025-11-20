يعود النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية فترة التوقف الدولي بمواجهة نوتنجهام فورست.

ويستضيف ليفربول نظيره نوتنجهام فورست على ملعب "أنفيلد" في الخامسة مساء يوم السبت المقبل في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وخاض الريدز 11 جولة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حقق 6 انتصارات، وتلقى 5 هزائم.

وتراجع ليفربول إلى المركز الثامن بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 18 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

ماذا ينتظر صلاح أمام نوتنجهام؟

سجل صلاح 4 أهداف وصنع 2 في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتحمل مواجهة نوتنجهام رقم 300 لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول.

وسيكون صلاح خامس لاعب يصل إلى هذا الرقم مع ليفربول، بعد جيمي كاراجر (508)، وستيفن جيرارد (504)، وجوردان هندرسون (360)، وسامي هيبيا (318).

ويتطلع صلاح للتسجيل أو الصناعة أمام نوتنجهام، حتى ينفرد بالأكثر مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم النجم المصري بـ 276 هدفًا (188 هدفًا و88 تمريرة حاسمة) مع ليفربول، ويتساوى مع واين روني أسطورة مانشستر يونايتد.

وشارك صلاح ضد نوتنجهام فورست في 5 مباريات، وسجل هدفين.