يعود نادي ليفربول إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية فترة التوقف الدولي بمواجهة نوتنجهام فورست.

ويستضيف ليفربول نظيره نوتنجهام فورست على ملعب "أنفيلد" في الخامسة مساء يوم السبت المقبل في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وخاض الريدز 11 جولة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حقق 6 انتصارات، وتلقى 5 هزائم.

وتراجع ليفربول إلى المركز الثامن بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 18 نقطة.

وستحمل مباراة نوتنجهام رقم 50 لمدرب ليفربول أرني سلوت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد سلوت فريق ليفربول في 49 مباراة بالدوري الإنجليزي حتى الآن، فاز في 31 مباراة مقابل تسعة تعادلات وتسع هزائم.

