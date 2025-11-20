المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليفربول ضد نوتنجهام.. سلوت ينتظر ظهوره الـ50 في الدوري الإنجليزي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:33 م 20/11/2025
سلوت

أرني سلوت مدرب ليفربول

يعود نادي ليفربول إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية فترة التوقف الدولي بمواجهة نوتنجهام فورست.

ويستضيف ليفربول نظيره نوتنجهام فورست على ملعب "أنفيلد" في الخامسة مساء يوم السبت المقبل في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وخاض الريدز 11 جولة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حقق 6 انتصارات، وتلقى 5 هزائم.

وتراجع ليفربول إلى المركز الثامن بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 18 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

وستحمل مباراة نوتنجهام رقم 50 لمدرب ليفربول أرني سلوت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد سلوت فريق ليفربول في 49 مباراة بالدوري الإنجليزي حتى الآن، فاز في 31 مباراة مقابل تسعة تعادلات وتسع هزائم.

المباراة الـ300 وإنجاز تاريخي.. ماذا ينتظر صلاح في لقاء ليفربول ونوتنجهام؟

