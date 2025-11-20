تحدث السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، عن المنافسة مع محمد صلاح، أثناء فترة تواجده في ليفربول.

ساديو ماني تطرق في حديثه إلى لقطة انفعاله الشهيرة في مباراة ليفربول وبيرنلي، التي أقيمت في أغسطس 2019، عندما قرر محمد صلاح تسديد الكرة بدلًا من التمرير له.

غضب ماني من محمد صلاح

وقال ماني في تصريحات عبر بودكاست مع ريو فرديناند: "محمد صلاح لاعب عظيم، الجميع يقول إن هناك منافسة بيننا، لكن لا أعتقد أنه أمر سيئ، بالنسبة لي، أنا شخص هادئ، لكني ودود مع الجميع في الفريق".

أضاف: "لذلك أعتقد أن مو أيضًا رجل لطيف، وأعتقد أنه داخل الملعب، تستطيع أن ترى أنه أحيانًا يمرر لي، وأحيانًا لا يمرر لي".

موقف محمد صلاح

تابع لاعب ليفربول السابق: "في اليوم التالي عقب مباراة بيرنلي الشهير، جاء صلاح في اليوم التالي وأراد أن يتحدث معي، لكنه لم يكن يعرف متى أو كيف يقول ذلك".

واصل: "صلاح كان يعتقد أنني لا زلت غاضبًا منه، لأننا لم نتحدث بعد المباراة، لكن في اليوم التالي قال لي: هل يمكن أن نتحدث؟ وقلت له حسنًا لا مشكلة".

أشار ماني: "أعتقد أنه منذ هذا اليوم أصبحنا أقرب، أحيانًا يحدث ذلك لأننا مهاجمين، خاصة وأن مو عندما يرى الكرة لا يرى أحد، هو لم يفعل ذلك لسبب شخصي، بل لأنه فقط يريد أن يسجل".

اختتم تصريحاته: "عندما تحدثنا قلت له يا مو أرى أنك تريد أن تريد أن تكون أكثر، وأنا يمكنني مساعدتك كثيرًا لأنني أعرف أنك تريد أن تكون الهداف، أنت تريد وأنا أستطيع، يمكنني مساعدتك أكثر لأنه لا توجد مشكلة بالنسبة لي، أنا سأساعدك أكثر".

يذكر أن هذه المباراة التي جمعت بين ليفربول وبيرنلي، انتهت بنتيجة 3-0 لصالح الريدز، شهدت صناعة هدف من جانب محمد صلاح، وتسجيل آخر عن طريق ساديو ماني.