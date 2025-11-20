المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد التأهل للمونديال.. نجم نيوكاسل يرفض تغيير ولائه الدولي من إنجلترا إلى اسكتلندا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:57 م 20/11/2025
نيوكاسل

هارفي بارنز يرفض تغيير ولائه الدولي

أكد الجناح الإنجليزي هارفي بارنز، نجم نيوكاسل يونايتد، أنه لا يفكر في الوقت الحالي في تغيير ولائه الدولي من إنجلترا إلى اسكتلندا، رغم إمكانية انضمامه إلى منتخب الأسكتلنديين عبر أجداده وقواعد أهلية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

نجم نيوكاسل يوضح موقفه الدولي

وكانت هناك تقارير تفيد بأن بارنز، البالغ من العمر 27 عامًا، كان يدرس الانتقال الدولي بعد مشاركته مع منتخب إنجلترا في أكتوبر 2020، حيث ظهر على مستوى الشباب وشارك في مباراة ودية ضد ويلز لمدّة 14 دقيقة قبل خمس سنوات.

ومع ذلك، لم يتمكن من تثبيت مكانه في صفوف الفريق الأول.

وقال بارنز لشبكة سكاي سبورتس: "لا، بالطبع هذا الأمر ليس مطروحًا. من الواضح أنني لعبت مع منتخب إنجلترا، وأعلم أن الفريق المؤهل لا يزال قائمًا. لذا، من الصعب الجزم بذلك، ولم تكن هناك أي محادثات حقيقية أو أي نوع من التقدم في هذا الجانب".

وكان مدرب اسكتلندا، ستيف كلارك، قد أشار سابقًا إلى أنه تحدث مع بارنز منذ فترة طويلة، لكنه لم يتلق أي ردود جديدة: "لن تكون المكالمة الهاتفية التالية مني"، كما قال كلارك في عام 2023.

يذكر أن بارنز يقدم موسمًا جيدًا مع نيوكاسل يونايتد بقيادة إيدي هاو، حيث سجل أربعة أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين منذ انتقاله من ليستر سيتي إلى سانت جيمس بارك في عام 2023.

تأتي تصريحات بارنز بعد أن حجزت اسكتلندا مكانها في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، مما أثار تكهنات حول إمكانية انضمام لاعبين ذوي أصول اسكتلندية من المنتخب الإنجليزي.

