ثنائي الدوري الإنجليزي يتنافس على ضم ستيرلينج في يناير

يحظى رحيم ستيرلينج، مهاجم تشيلسي، باهتمام اثنين من أندية الدوري الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي القادم، بعد خروجه من حسابات المدرب، إنزو ماريسكا.

ستيرلينج، الذي انضم إلى تشيلسي، خلال صيف 2022، قادمًا من مانشستر سيتي، مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني، يمتد عقده الحالي لعامين آخرين، ويتقاضى 300 ألف جنيه أسبوعيًا،

ليدز وكريستال بالاس يتنافسان على ستيرلينج

وبحسب ما ذكره موقع "سبورتس بووم" فإن ستيرلينج يحظى بإعجاب اثنين من أندية الدوري الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2026".

ويحظى المهاجم المخضرم باهتمام كبير من جانب ليدز يونايتد، الذي يحاول تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

علاوة على ذلك، فإن كريستال بالاس، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، يدرس فكرة التعاقد مع ستيرلينج، ويراقب وضعه الحالي، لمحاولة ضمه بمبلغ منخفض ماليًا.

ورغم غيابه التام عن المنافسات، منذ آخر ظهور له في مايو الماضي بقميص أرسنال، الذي لعب له معارًا خلال الموسم الماضي، يواصل رحيم العمل على لياقته البدنية والفنية بشكل منفرد.

ولعب ستيرلينج رفقة تشيلسي 81 مباراة في جميع البطولات، منذ انضمامه إلى الفريق، صيف 2022، وسجل 23 هدفًا وصنع 18 آخرين.