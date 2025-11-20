المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

خليفة صلاح.. هل يصبح رافينيا نجم أنفيلد الجديد؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:55 م 20/11/2025
محمد صلاح

ليفربول يفكر في بديل محمد صلاح

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي يخطط لجعل الجناح البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة هدفًا رئيسيًا لتعويض رحيل أو انخفاض مستوى محمد صلاح في الموسم المقبل.

ليفربول يبحث عن خليفة صلاح

وبحسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن النادي الإنجليزي مستعد لتقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو لضم اللاعب، في صفقة قد ترضي برشلونة، الذي يسعى أيضًا لتخفيف الضغوط المالية المرتبطة باللعب المالي النظيف.

وأضاف التقرير أن أتلتيكو مدريد يُظهر اهتمامًا باللاعب، مما قد يزيد من احتمالات المفاوضات حوله.

وسلط التقرير الضوء على أرقام رافينيا المذهلة مع برشلونة، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا 60 هدفًا وصنع 57 هدفًا في الموسم الماضي، ما يجعله أحد الخيارات المثالية لتعويض رحيل صلاح أو انخفاض مستواه هذا الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أن رافينيا سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليدز يونايتد، مما قد يساعده على التأقلم سريعًا مع أجواء أنفيلد.

إخفاقات التعاقدات الصيفية

ويواجه ليفربول تحديًا كبيرًا في استبدال صلاح، خاصة بعد التعاقدات الأخيرة للنادي، والتي لم تحقق التأثير المرجو.

فقد بدأ هوجو إيكيتيكي بشكل جيد، لكن الوافدون الجدد مثل فلوريان ويرتز، ألكسندر إيزاك، جيريمي فريمبونج، وميلوس كيركيز لم يقدموا الأداء المتوقع، مما يزيد من أهمية نجاح أي صفقة كبرى مثل ضم رافينيا.

الدوري الإنجليزي برشلونة ليفربول محمد صلاح رافينيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg