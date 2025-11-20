خليفة صلاح.. هل يصبح رافينيا نجم أنفيلد الجديد؟

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي يخطط لجعل الجناح البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة هدفًا رئيسيًا لتعويض رحيل أو انخفاض مستوى محمد صلاح في الموسم المقبل.

ليفربول يبحث عن خليفة صلاح

وبحسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن النادي الإنجليزي مستعد لتقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو لضم اللاعب، في صفقة قد ترضي برشلونة، الذي يسعى أيضًا لتخفيف الضغوط المالية المرتبطة باللعب المالي النظيف.

وأضاف التقرير أن أتلتيكو مدريد يُظهر اهتمامًا باللاعب، مما قد يزيد من احتمالات المفاوضات حوله.

وسلط التقرير الضوء على أرقام رافينيا المذهلة مع برشلونة، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا 60 هدفًا وصنع 57 هدفًا في الموسم الماضي، ما يجعله أحد الخيارات المثالية لتعويض رحيل صلاح أو انخفاض مستواه هذا الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أن رافينيا سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليدز يونايتد، مما قد يساعده على التأقلم سريعًا مع أجواء أنفيلد.

إخفاقات التعاقدات الصيفية

ويواجه ليفربول تحديًا كبيرًا في استبدال صلاح، خاصة بعد التعاقدات الأخيرة للنادي، والتي لم تحقق التأثير المرجو.

فقد بدأ هوجو إيكيتيكي بشكل جيد، لكن الوافدون الجدد مثل فلوريان ويرتز، ألكسندر إيزاك، جيريمي فريمبونج، وميلوس كيركيز لم يقدموا الأداء المتوقع، مما يزيد من أهمية نجاح أي صفقة كبرى مثل ضم رافينيا.