إيكيتيكي: ليفربول ينتظره مباريات صعبة.. وقادرون على التحسن

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:13 م 20/11/2025
صلاح وإيكيتيكي

إيكيتيكي وصلاح - ليفربول

يشعر المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي بالثقة في قدرة ليفربول على استعادة الانتصارات رغم المواجهات الصعبة التي تنتظر الفريق.

ويعود ليفربول إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية فترة التوقف الدولي بمواجهة نوتنجهام فورست.

ويستضيف ليفربول نظيره نوتنجهام فورست على ملعب "أنفيلد" في الخامسة مساء يوم السبت المقبل في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

المباراة الـ300 وإنجاز تاريخي.. ماذا ينتظر صلاح في لقاء ليفربول ونوتنجهام؟

وقال إيكيتيكي في تصريحات عبر الموقع الرسمي لليفربول: "أعتقد أن هذه الفترة ستكون صعبة مع الكثير من المباريات، وليست مباريات سهلة".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى البقاء معًا ودعم بعضنا البعض بشكل كبير لأنها ستكون فترة مزدحمة بالعديد من المباريات، لكني واثق، وأعتقد أننا قادرون على القيام بشيء ما؛ لدينا الكثير من المباريات للعودة، لكن من الجيد بالنسبة لنا أن نكون في هذا الوضع".

وأكمل: "كرة القدم تتعلق بالزخم، بدأنا هذا الموسم بالفوز في جميع مبارياتنا في اللحظات الأخيرة بأهداف في الدقائق الأخيرة، ثم بدأنا نخسر المباريات، لكنني أعتقد أنه بإمكاننا تغيير ذلك".

وتابع: "يمكننا العودة إلى الانتصارات مرة أخرى، الأمر كله يتعلّق بالزخم، أؤمن بأننا قادرون على التحسن والتطور".

وخاض الريدز 11 جولة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حقق 6 انتصارات، وتلقى 5 هزائم.

وتراجع ليفربول إلى المركز الثامن بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 18 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

ليفربول محمد صلاح نوتنجهام فورست ترتيب الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الانجليزي مباريات ليفربول

