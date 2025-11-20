المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
4 أندية كبرى تتحرك لضمه.. مكتوميناي على رادار كبار البريميرليج

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:26 م 20/11/2025
مكتوميناي

لاعب الوسط سكوت مكتوميناي

أبدت أندية أرسنال ومانشستر يونايتد اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع لاعب الوسط سكوت مكتوميناي خلال فترة الانتقالات المقبلة، وفقًا لتقرير من موقع TEAMtalk.

مكتوميناي مطلوب في أرسنال ويونايتد وتوتنهام

كما تتابع كل من توتنهام هوتسبير وإيفرتون اللاعب عن كثب، وقد تواصلت الأندية الأربعة مع ممثلي اللاعب لبحث إمكانية انتقاله.

ويبدو أن مكتوميناي متحمس للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خصوصًا إذا عرض عليه مشروع مناسب.

وقد نجح اللاعب الدولي الإسكتلندي في لفت الأنظار منذ انتقاله إلى نابولي، حيث قدم مستويات مميزة أهلته للترشح لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

غير أن التعاقد مع مكتوميناي لن يكون سهلاً، إذ تشير التقارير إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 80 مليون يورو، وهو مبلغ ضخم يعكس مستوى اللاعب وتأثيره المحتمل على أي فريق ينضم إليه.

وتتمثل أبرز ميزاته في قدرته على تحسين أداء وسط الملعب وإضافة بعد هجومي وإبداعي للأندية المهتمة.

من جانبه، يحتاج أرسنال إلى تعزيز خط وسطه بالأهداف والإبداع، في حين يسعى مانشستر يونايتد للتخفيف من الاعتماد المفرط على برونو فرنانديز، حيث يمكن لمكتوميناي أن يكون الخيار الأمثل لإعادة التوازن للوسط الهجومي.

وبالنسبة لتوتنهام، فإن إضافة الدولي الإسكتلندي قد تكمل جهود الفريق الدفاعية بعد تعاقده مع جواو بالينيا هذا الموسم، بينما يطمح إيفرتون إلى تعزيز صفوفه وتحسين أداء الفريق بشكل عام من خلال ضم اللاعب.

سكوت مكتوميناي

