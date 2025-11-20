ريان جرافنبرخ ينتظر المئوية الأولى مع ليفربول

يعود ليفربول إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية فترة التوقف الدولي بمواجهة نوتنجهام فورست.

ويستضيف ليفربول نظيره نوتنجهام فورست على ملعب "أنفيلد" في الخامسة مساء يوم السبت المقبل في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وخاض الريدز 11 جولة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حقق 6 انتصارات، وتلقى 5 هزائم.

وتراجع ليفربول إلى المركز الثامن بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 18 نقطة.

وإذا شارك لاعب الوسط ريان جرافنبرخ ضد نوتنجهام فورست، ستكون مباراته رقم 100 مع الريدز بجميع المسابقات.

وخاض جرافنبرخ 99 مباراة مع ليفربول، سجل 7 أهداف وصنع 8.

