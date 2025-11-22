المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

ليفربول يهزم خماسي الدوري الإنجليزي في سباق التعاقد مع سيمينيو

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:31 م 20/11/2025
سيمينيو

أنطونيو سيمينيو

أشعل المهاجم الغاني أنطونيو سيمينيو، جناح بورنموث الإنجليزي، منافسة قوية، بين خمسة من كبار الدوري الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

ويمتلك سيمينيو شرطًا جزائيًا في عقده مع بورنموث، بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني، وسيكون ساري المفعول فور انطلاق نافذة الانتقالات الشتوية "يناير 2026".

ليفربول يستهدف ضم سيمينيو

وبحسب ما ذكرته شبكة "talkSPORT" الإنجليزية، فإن سيمينيو لم يوافق على تجديد عقده مع بورنموث، من أجل الانتقال إلى أحد كبار الدوري الإنجليزي.

وشهد الموسم الحالي تسجيل النجم الغاني 6 أهداف وصناعة 3 آخرين، في الدوري الإنجليزي، ليخطف أنظار كبار أوروبا، في الميركاتو الشتوي.

وأكد التقرير أن سيمينيو يفضل البقاء في إنجلترا، رغم اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بخدماته، ومن بينهما ميلان الإيطالي.

وأظهر ليفربول اهتمامًا قويًا بضم سيمينيو، رغم وصول الثلاثي الهجومي ألكسندر إيزاك، هوجو إيكيتيكي، وفلوريان فيرتز، في الصيف الماضي.

ومع مشاركة الدولي المصري محمد صلاح في كأس أمم أفريقيا، خلال ديسمبر المقبل، ورحيل الكولومبي لويس دياز إلى بايرن ميونخ، يسعى الريدز إلى ضم جناح جديد.

ويحاول ليفربول استغلال العلاقة الجيدة لمديره الرياضي ريتشارد هيوز، مع ناديه السابق، بورنموث، من أجل تسهيل صفقة التعاقد مع سيمينيو.

5 أندية تتنافس على ضم سيمينيو

وأفاد التقرير بأن توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، يتطلعان إلى التعاقد مع سيمينيو، وقد تواصل الناديان مع اللاعب خلال الصيف الماضي.

لكن اللاعب الغاني، البالغ من العمر 25 عامًا، اختار البقاء مع بورنموث، لضمان الانتقال إلى فريق ينافس على البطولات هذا الموسم.

وانضم الثنائي مانشستر سيتي وأرسنال إلى المنافسة على سيمينيو، خلال الفترة الشتوية القادمة، رغم اعتبار ليفربول مرشحًا رئيسيًا للفوز بالصفقة.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول بورنموث الميركاتو الشتوي أنطونيو سيمينيو

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg