أشعل المهاجم الغاني أنطونيو سيمينيو، جناح بورنموث الإنجليزي، منافسة قوية، بين خمسة من كبار الدوري الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

ويمتلك سيمينيو شرطًا جزائيًا في عقده مع بورنموث، بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني، وسيكون ساري المفعول فور انطلاق نافذة الانتقالات الشتوية "يناير 2026".

ليفربول يستهدف ضم سيمينيو

وبحسب ما ذكرته شبكة "talkSPORT" الإنجليزية، فإن سيمينيو لم يوافق على تجديد عقده مع بورنموث، من أجل الانتقال إلى أحد كبار الدوري الإنجليزي.

وشهد الموسم الحالي تسجيل النجم الغاني 6 أهداف وصناعة 3 آخرين، في الدوري الإنجليزي، ليخطف أنظار كبار أوروبا، في الميركاتو الشتوي.

وأكد التقرير أن سيمينيو يفضل البقاء في إنجلترا، رغم اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بخدماته، ومن بينهما ميلان الإيطالي.

وأظهر ليفربول اهتمامًا قويًا بضم سيمينيو، رغم وصول الثلاثي الهجومي ألكسندر إيزاك، هوجو إيكيتيكي، وفلوريان فيرتز، في الصيف الماضي.

ومع مشاركة الدولي المصري محمد صلاح في كأس أمم أفريقيا، خلال ديسمبر المقبل، ورحيل الكولومبي لويس دياز إلى بايرن ميونخ، يسعى الريدز إلى ضم جناح جديد.

ويحاول ليفربول استغلال العلاقة الجيدة لمديره الرياضي ريتشارد هيوز، مع ناديه السابق، بورنموث، من أجل تسهيل صفقة التعاقد مع سيمينيو.

5 أندية تتنافس على ضم سيمينيو

وأفاد التقرير بأن توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد، يتطلعان إلى التعاقد مع سيمينيو، وقد تواصل الناديان مع اللاعب خلال الصيف الماضي.

لكن اللاعب الغاني، البالغ من العمر 25 عامًا، اختار البقاء مع بورنموث، لضمان الانتقال إلى فريق ينافس على البطولات هذا الموسم.

وانضم الثنائي مانشستر سيتي وأرسنال إلى المنافسة على سيمينيو، خلال الفترة الشتوية القادمة، رغم اعتبار ليفربول مرشحًا رئيسيًا للفوز بالصفقة.