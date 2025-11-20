المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
باقٍ حتى 2030.. ساكا يمدد رحلته مع آرسنال لثلاث سنوات جديدة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:42 م 20/11/2025
بوكايو ساكا في المؤتمر الصحفي

بوكايو ساكا

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا، أحد أبرز خريجي أكاديمية آرسنال، بات قريبًا من تمديد عقده مع النادي اللندني حتى عام 2030.

ساكا يرد على اهتمام الكبار: أولويتي آرسنال دائمًا

وذكرت قناة RMC Sport أن ساكا، البالغ من العمر 24 عامًا، يقترب من التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة آرسنال، علمًا بأن عقده الحالي يمتد حتى يونيو 2027.

وتسعى إدارة "الجانرز" لحسم ملف التجديد قبل نهاية العام، وسط توافق مبدئي بين جميع الأطراف.

ورغم اهتمام عدة أندية أوروبية بخدماته، إلا أن ساكا أكد أن رغبته الأولى هي الاستمرار في آرسنال، النادي الذي شهد انطلاقته الاحترافية في نوفمبر 2018، وتحوله تدريجيًا إلى أحد الأعمدة الأساسية في الفريق.

ومنذ تصعيده للفريق الأول، توج ساكا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020، إضافة إلى لقبي درع المجتمع في 2020 و2023. وعلى الصعيد الفردي، يقدم الدولي الإنجليزي موسمًا لافتًا، إذ سجل 6 أهداف في 14 مباراة حتى الآن.

وخلال مسيرته مع آرسنال، خاض ساكا 277 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 76 هدفًا وقدم 71 تمريرة حاسمة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدور يالإنجليزي الممتاز، اضغط هنا.

