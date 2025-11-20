بعد تجربة أستون فيلا.. ليفربول يخطط لبيع إليوت في يناير

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يستعد لبيع لاعبه الشاب هارفي إليوت خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن لم يتمكن اللاعب من تأمين مكان أساسي خلال فترة إعارته إلى أستون فيلا هذا الموسم.

ليفربول يدرس بيع هارفي إليوت في يناير

وانضم إليوت، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، حيث كان من المفترض أن يضمن النادي خيار شراء اللاعب مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في حال استيفاء شروط معينة.

وبحسب ما ذكره موقع "Football Insider"، فإن اللاعب لم ينجح في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية، ما جعل استمرار إعارته حتى نهاية الموسم أمرًا غير عملي.

ويبدو أن ليفربول مستعد لإنهاء الإعارة في يناير وبيع اللاعب نهائيًا مقابل مبلغ أقل بكثير، مع بقاء عدة أندية أوروبية تراقب موقفه عن كثب.

ويجيد إليوت اللعب على كلا الجناحين وفي مركز الوسط، ويعرف بقدرته على خلق الفرص لزملائه والمساهمة في تسجيل الأهداف.

