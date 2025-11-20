المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد تجربة أستون فيلا.. ليفربول يخطط لبيع إليوت في يناير

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:56 م 20/11/2025
هارفي إليوت

هارفي إليوت

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يستعد لبيع لاعبه الشاب هارفي إليوت خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن لم يتمكن اللاعب من تأمين مكان أساسي خلال فترة إعارته إلى أستون فيلا هذا الموسم.

ليفربول يدرس بيع هارفي إليوت في يناير

وانضم إليوت، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، حيث كان من المفترض أن يضمن النادي خيار شراء اللاعب مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في حال استيفاء شروط معينة.

وبحسب ما ذكره موقع "Football Insider"، فإن اللاعب لم ينجح في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية، ما جعل استمرار إعارته حتى نهاية الموسم أمرًا غير عملي.

ويبدو أن ليفربول مستعد لإنهاء الإعارة في يناير وبيع اللاعب نهائيًا مقابل مبلغ أقل بكثير، مع بقاء عدة أندية أوروبية تراقب موقفه عن كثب.

ويجيد إليوت اللعب على كلا الجناحين وفي مركز الوسط، ويعرف بقدرته على خلق الفرص لزملائه والمساهمة في تسجيل الأهداف.

للاطلاع على جدول ترتيب الدور يالإنجليزي الممتاز، اضغط هنا.

