كشفت تقارير صحفية، عن موقف النجم الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، من الانتقال إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وينتهي عقد كوناتي مع الريدز، في نهاية الموسم الجاري، ويحظى بإعجاب كبار أوروبا، خاصة ريال مدريد، باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ.

ويراقب ريال مدريد عن كثب مستقبل اللاعب الفرنسي، خاصة أنه لم يجدد عقده مع ليفربول حتى الآن، رغم تمسك الأخير ببقاء اللاعب الفرنسي الدولي.

كوناتي يحسم وجهته القادمة

وبحسب ما ذكرته شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن إبراهيما كوناتي، يحظى باهتمام باريس سان جيرمان، وحاول رئيسه ناصر الخليفي التفاوض مع اللاعب بشكل مباشر.

لكن اللاعب الفرنسي الدولي، بحسب التقرير، لم يرحب بالانتقال إلى النادي الفرنسي، ويفاضل في الوقت الحالي بين البقاء في ليفربول، أو الانتقال إلى ريال مدريد.

ونتيجة لذلك، ستكون أندية باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ، وكذلك يوفنتوس، خارج سباق التعاقد مع الدولي الفرنسي، في الميركاتو الصيفي القادم.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري 2025-2026، شارك إبراهيما كوناتي مع الريدز في 16 مباراة بجميع البطولات، وسجل هدفًا واحدًا.