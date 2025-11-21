المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميًا.. برينتفورد يعلن إصابة كارفاليو في الرباط الصليبي ونهاية موسمه

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:05 ص 21/11/2025
فابيو كارفاليو لاعب برينتفورد

فابيو كارفاليو لاعب برينتفورد

أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي، إصابة لاعبه البرتغالي فابيو كارفاليو في الرباط الصليبي، وغيابه لنهاية الموسم الجاري 2025-2026.

وقال برينتفورد في بيان عبر موقعه الرسمي: "سيخضع فابيو كارفاليو، لاعب خط وسط برينتفورد، لعملية جراحية بعد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي، وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم".

وتابع: "خضع لاعب خط الوسط المهاجم لفحص طبي من قبل أخصائي، وسيستعد الآن لجراحة قادمة لإصلاح الرباط الصليبي الأمامي، بعد أن بدأ بالفعل برنامجه التأهيلي في النادي".

وكان كارفاليو قد انضم إلى برينتفورد قادمًا من ليفربول في أغسطس 2024، وشارك في 33 مباراة مع النادي في جميع المسابقات.

لعب فابيو تسع مباريات مع برينتفورد هذا الموسم، مسجلاً ثلاثة أهداف، أبرزها في شباك تشيلسي.

مباراة برينتفورد القادمة
