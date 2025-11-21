أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي، إصابة لاعبه البرتغالي فابيو كارفاليو في الرباط الصليبي، وغيابه لنهاية الموسم الجاري 2025-2026.

وقال برينتفورد في بيان عبر موقعه الرسمي: "سيخضع فابيو كارفاليو، لاعب خط وسط برينتفورد، لعملية جراحية بعد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي، وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم".

وتابع: "خضع لاعب خط الوسط المهاجم لفحص طبي من قبل أخصائي، وسيستعد الآن لجراحة قادمة لإصلاح الرباط الصليبي الأمامي، بعد أن بدأ بالفعل برنامجه التأهيلي في النادي".

وكان كارفاليو قد انضم إلى برينتفورد قادمًا من ليفربول في أغسطس 2024، وشارك في 33 مباراة مع النادي في جميع المسابقات.

لعب فابيو تسع مباريات مع برينتفورد هذا الموسم، مسجلاً ثلاثة أهداف، أبرزها في شباك تشيلسي.