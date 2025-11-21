صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

إيفربول إيكو

اعتراف ماني بشأن صلاح

اعترف ساديو ماني بوجود خلاف مع محمد صلاح، أثناء فترة لعبه مع ليفربول، تحديد بعد مباراة الفريق مع بيرنلي، في سبتمبر 2019.

حيث قال ماني في تصريحات إعلامية، أن صلاح تحدث معه في اليوم التالي للمباراة، مشيرا إلى أن مو عندما يرى الكرة يفكر في التسجيل ولا يرى أحد، إلا أنه بعد هذا الموقف أصبحا أقرب من بعضهما وتحسنت العلاقة.

سكاي سبورتس

محادثات متقدمة مع ساكا

شهدت الساعات الأخيرة خوض أرسنال محادثات متقدمة مع لاعب الفريق بوكايو ساكا، من أجل توقيع عقد طويل الأمل.

المناقشات إيجابية للغاية، لكن لم يتمكن أرسنال من التوصل لاتفاق مع بوكايو ساكا حول بنود العقد الجديد.

ميرور

أمنية مانشستر يونايتد

أرسل مانشستر يونايتد خطابا إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لعدم رضاه عن قائمة مباريات شهر ديسمبر المقبل.

وتقترب أمنية مانشستر يونايتد من أن تصبح حقيقة، بعدما تلقى استجابة من الرابطة حول منح الفريق جدولًا أكثر ملاءمة للجماهير.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

سبب غياب راشفورد

استعاد برشلونة جميع لاعبيه الدوليين بعد نهاية فترة التوقف وذلك قبل مواجهة أتلتيك بلباو غدًا السبت في الدوري الإسباني.

وأجرى هانسي فليك أول حصة تدريبية مكتملة بعد عودة اللاعبين الدوليين وغاب ماركوس راشفورد.

ولم يتدرب راشفورد، وأفاد النادي بأن ذلك يعود لأسباب شخصية، على أن ينضم اللاعب للتدريبات، اليوم الجمعة.

عودة كابوس ريال مدريد

تشكل الإصابات في خط الدفاع مصدر القلق الأكبر بالنسبة لريال مدريد، فهو بمثابة الكابوس مثلما حدث في المواسم السابقة.

وكان ميليتاو أصيب أثناء مشاركته مع البرازيل في المباراة الودية ضد تونس، ومع هذه الإصابة، عادت المشاكل إلى تشكيلة ريال مدريد.

وفي المواسم الأخيرة، عانت دفاعات ريال مدريد من الإصابات، وهذه اللعنة، إن صح التعبير، مستمرة مع تشابي ألونسو.

وسيغيب ميليتاو عن الملاعب لمدة أسبوعين، وهدفه هو اللحاق بمباراة مانشستر سيتي في العاشر من شهر ديسمبر.

ماركا

لا مقارنة بين لامين وميسي

أكد جوردي ألبا نجم برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي أن لامين يامال لا يُقارن بـ ليونيل ميسي.

وقال ألبا: "لامين لاعب رائع مثل فرينكي، أو بيدري، أو جافي ولكن لا مجال للمقارنة مع ميسي".

وأضاف: "ليونيل ميسي هو الأفضل في التاريخ".

الصحافة الإيطالية

سكاي سبورت

جاتوزو يعلق على قرعة إيطاليا

أوقعت القرعة منتخب إيطاليا مع أيرلندا الشمالية في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، بينما سيُقام النهائي المحتمل خارج أرضهما في 31 مارس ضد الفائز من لقاء ويلز ضد البوسنة والهرسك.

وقال جاتوزو عن أيرلندا الشمالية: "إنه فريق قوي بدنيًا؛ لا يستسلم أبدًا".

وأتم: "كنا نعلم أن علينا التأهل إلى التصفيات؛ كنا نعلم أن طريقنا يجب أن يتحسن، نتطلع إلى الأمام بثقة، في الوقت الحالي، علينا أن نعمل على معالجة نقاط ضعفنا، سندرس أيرلندا الشمالية بأفضل طريقة، نأمل أن نستقبل أقل قدر ممكن من الضرر".

كورييري ديلو سبورت

خطة روما لضم زيركزي

يُعدّ جوشوا زيركزي الهدف الرئيسي لروما لتدعيم خط الهجوم لشهر يناير، بعد ابتعاده عن حسابات روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد.

وكان جيان بييرو جاسبريني مدرب روما قد أعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع مهاجم بولونيا السابق، بينما رحب المهاجم بإتمام الصفقة، لكن وكيله لديه مطالب عالية جدًا فيما يتعلق بالعمولات.

وتعلم إدارة روما أن مانشستر يونايتد سيكون مترددًا بشأن التخلي عن لاعبه الهولندي، لذلك قد يكون العرض الأفضل هو استعارته مع بند إلزامية الشراء، والذي سيكون مرتبطًا بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

عودة مينديز

عاد الظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديز لتدريبات فريق باريس سان جيرمان، بعد إصابته خلال مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وكان مينديز قد تعرض لالتواء في ركبته اليسرى خلال هزيمة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 1-2 ليعود مساء الخميس للتدريبات بشكل طبيعي.

لوباريزيان

مبابي لحكيمي: ملك أفريقيا

قدم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق ريال مدريد، التهنئة إلى زميله السابق في باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي، الظهير الأيمن المغربي بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في أفريقيا.

ونشر مهاجم ريال مدريد رسالة تهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام لحكيمي: "أحبك يا أخي أحبك يا ملك أفريقيا، أحسنت يا أخي! لقب مستحق".

الصحافة الألمانية

بيلد

يجري إنتر ميلان ومانشستر يونايتد محادثات متقدمة مع وكيل أعمال المهاجم الألماني كريم أديمي تمهيدًا لانتقاله المحتمل من بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي ينتهي عقده مع دورتموند في صيف 2027، يعيش توترًا متزايدًا مع المدرب نيكو كوفاتش بسبب نوبات غضبه المتكررة، مما دفع الناديين الإيطالي والإنجليزي لتكثيف جهودهما لضمه.

وكالة الأنباء الألمانية

رقم قياسي ينتظر بايرن

يتطلع بايرن ميونخ إلى تعزيز صدارته للبوندسليجا عندما يستضيف فرايبورج يوم السبت المقبل ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني.

ويتقدم البايرن حالياً بفارق ست نقاط عن ملاحقه لايبزج، وفي حال عدم خسارته أمام فرايبورج، سيحافظ على القمة للمباراة الـ43 على التوالي، معادلاً بذلك الرقم القياسي التاريخي لأطول سلسلة صدارة في البوندسليجا والذي سجله الفريق نفسه بين مارس 1972 ويونيو 1973.