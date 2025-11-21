المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سكاي: كريستال بالاس يجري محادثات لتجديد عقد أوليفر جلاسنر.. وموقف المدرب

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:19 ص 21/11/2025
جلاسنر

أوليفر جلاسنر

يواصل نادي كريستال بالاس الإنجليزي، محاولاته لتجديد عقد أوليفر جلاسنر المدير الفني للفريق.

وينتهي عقد جلاسنر بنهاية الموسم الجاري يونيو 2026.

وأفادت شبكة سكاي سبورت، أن كريستال بالاس يجري محادثات مع أوليفر جلاسنر لمعرفة مستقبله مع النادي في الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير، أن وضع جلاسنر على المدى الطويل غير مؤكد مع انتهاء عقده بنهاية الموسم.

ولم يعلن النمساوي بعد عن قراره النهائي بشأن ما إذا كان سيلتزم بعقد جديد أو الرحيل عندما ينتهي عقده الحالي.

ويرغب كريستال بالاس، في مرعفة موقف جلاسنر من توقيع عقد جديد أو رحيله، لتحديد خطط النادي من الآن.

وتولى جلاسنر تدريب نادي كريستال بالاس، في فبراير 2024، حيث توج بـ لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية.

ويخوض كريستال بالاس ثلاث مباريات خلال خمسة أيام، بدءًا من مباراة كوبس في 18 ديسمبر، ثم ليدز خارج أرضه في 20 ديسمبر، وأرسنال خارج أرضه في ربع نهائي كأس كاراباو بعد ثلاثة أيام، ثم مواجهة على أرضه مع توتنهام في 28 ديسمبر.

 

 

الدوري الإنجليزي كريستال بالاس أوليفر جلاسنر

