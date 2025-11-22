المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جوارديولا: مباراة نيوكاسل خطوة مهمة لنا نحو لقب الدوري.. وسعيد من أجل هالاند

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:09 م 21/11/2025
بيب جوارديولا

بيب جوارديولا

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن مواجهة الفريق أمام نيوكاسل، والتي ستقام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويضرب فريق مانشستر سيتي موعدًا مع نظيره نيوكاسل، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مواجهات الدوري الإنجليزي، ويستضيف المباراة ملعب سانت جيمس بارك.

تصريحات جوارديولا

استهل بيب جوارديولا، تصريحاته التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة نيوكاسل، بالحديث عن منافسه، قائلًا: "نيوكاسل فريق ممتاز، ممتاز جدًا، إنهم فريق في دوري أبطال أوروبا لكننا جاهزون".

وأضاف جوارديولا عن مركز حراسة المرمى: "لدينا حارسان رائعان جدًا مع جيجيو وجيمس، لقد أعجبت بشدة بتطور جيمس منذ مغادرته الأكاديمية هنا، أما دوناروما، دائمًا قلت، عندما تبدأ بعمر 17 مع ميلان فهذا لأنك لاعب مميز جدًا".

وواصل: "جميع اللاعبين مؤهلون لكأس العالم، ونأمل أن يتمكن دوناروما من المشاركة، إذا تعلمت مما يحدث، تكتسب خبرة أكبر، لكن هذا لا يعني أنك ستفعل كل شيء بشكل صحيح دائمًا".

سباق الدوري الإنجليزي

انتقل جوارديولا للحديث عن سباق الدوري الإنجليزي، قائلًا: "الحقيقة أن الفريق قوي مثل أرسنال في المواسم الماضية، الإحساس الذي شعرت به أنهم لن يخسروا الكثير من النقاط وإذا حصلوا على فارق كبير سيكون الأمر صعبًا".

وأكمل: "نحن في نوفمبر، وفي نوفمبر في هذا الدوري لا شيء نهائي، ما يحدث في فبراير أو مارس، انتبهوا، الآن انتهت فترة التوقف الدولي، سنرى بعضنا كل بضعة أيام حتى مارس، الآن الموسم الحقيقي يبدأ، يجب أن نكون جاهزين في مارس، الفوز غدًا سيكون خطوة مهمة بالنسبة لنا".

وقال عن جاهزية الفريق: "الجميع جاهز عدا كوفاسيتش ورودري، رودري يخطو خطوات جيدة، لقد مر تقريبًا ثلاثة أسابيع منذ آخر خطوة صغيرة للخلف، هو يعلم أننا بحاجة لأخذ الوقت الكافي للتعافي بشكل جيد، عقليًا وخصوصًا جسديًا من المشاكل التي مر بها، ليكون متماسكًا من الآن وحتى النهاية".

وزاد: "بيرناردو رائع، هو يقدم لنا ولنفسه شيئًا لا يظهر في الإحصائيات لكنه مهم جدًا، من ناحية العقلية، بلا شك أحد أفضل اللاعبين الذين دربتهم في مسيرتي".

واستكمل عن أوريلي: "أنا سعيد من أجله، ونأمل أن يستمر ويظل متواضعًا، أحيانًا في هذا العمر عندما تصل لأعلى مستوى يمكن أن يكون مستقرًا، أنا سعيد جدًا بالأكاديمية، وكل من عمل معه منذ كان صغيرًا، الجميع الذين شاركوا في تطويره، إنه مدح كبير جدًا".

تابع جوارديولا عن عن مستوى هالاند: "إنه مذهل هذا الموسم، يحطم كل الأرقام القياسية، الشخصية وقياسات البريميرليج، الكثير من زملائه لم يولدوا حتى آخر مرة شاركوا فيها بكأس العالم، كلاعب كرة قدم، هو لاعب عالمي المستوى، يستحق المشاركة في كأس العالم وتجربة ذلك وأنا سعيد جدًا من أجله".

وأتم حديثه عن برونو جيمارايش: "منذ كان في ليون أدركنا أنه لاعب مميز، نيوكاسل قاموا بصفقة مذهلة، واللاعب يتحسن أكثر فأكثر، دائمًا كنت من أكبر معجبيه".

مباراة نيوكاسل القادمة
الدوري الإنجليزي نيوكاسل مانشستر سيتي بيب جوارديولا هالاند

