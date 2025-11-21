تحدث الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن مواجهة نوتنجهام فورست المقبلة، وموقف الإصابات بعد نهاية فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ليفربول يستضيف نوتنهجام فورست، على ملعب أنفيلد، في تمام الخامسة مساء غد السبت، لحساب الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

إصابات ليفربول

قال سلوت حول إصابات الفريق قبل مواجهة نوتنهجام، في المؤتمر الصحفي: "أندي روبرتسون لم يتدرب بعد، وسيكون معنا اليوم، بينما أليسون تدرب بشكل جيد، وإذا كان جاهزًا سيبدأ المباراة غدًا".

أضاف: "بعد نهاية التوقف الدولي عاد كونور برادلي، لكنه ليس قادرًا على اللعب، ومثله فلوريان فيرتز، بينما جيريمي فريمونج سيغيب من أسبوعين إلى ثلاثة، لذا من المثير ترقب من سيكون الظهير الأيمن".

زاد: "يغيب حاليًا أيضًا إلى جانب برادلي وفيرتز وجيوفاني ليوني، لذا لدينا حاليًا 5 مدافعين فقط متاحين لخوض 7 مباريات خلال 21 يومًا، لأن لن يعود أحد قبل ذلك".

لقب بريميرليج

تابع سلوت: "قلت ذلك مرات عديدة، في الوقت الحالي لا نفكر في هذا اللقب، نفس الشيء حدث في الموسم الماضي عندما كنا في صدارة الدوري، كان التركيز فقط على المباراة التالية".

أوضح: "أفضل وقت للحكم على جدول الدوري هو بعد 38 مباراة، وثاني أفضل وقت في رأيي، بعد أول 19 مباراة، سنرى أين سنكون حينها، بينما الآن كل تركيزنا على الفوز بالمباريات".

أردف مدرب ليفربول عن صفقات يناير المحتملة، حيث قال: "هذا أحد الأسئلة التي لم أتوقعها، هناك الكثير من المباريات، في وضعنا الحالي، هذا آخر شيء أفكر فيه، لدينا ثلاثة قلوب دفاع، وربما ريان جرافينبرج وواتارو إندو أيضًا، لكن لدينا مراكز أخرى قد تكون تمثل مشكلة أكبر".

أشار: "تفاوت الأداء ليس من اللاعبين الجدد، بل يشمل الجميع، وأكبر مشلكة نواجهها حتى الآن هي الجاهزية البدنية، وكنت أمل أن يلعب إيزاك أكثر مع السويد، كان من الأفضل أن يلعب دقائق أكثر".

اختتم تصريحاته: "من الجيد بالنسبة لنا أن نتذكر ديوجو جوتا في كل وقت ممكن، لما كان عليه من شخصية ولاعب، نحن نفتقده، لكن لا يمكنني قياس حجم تأثير ذلك على نتائجنا".