ماريسكا: بالمر أصيب بكسر في إصبع قدمه

تعرض كول بالمر لاعب نادي تشيلسي، للإصابة بكسر في إصبع قدمه، وذلك قبل مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

ويلعب تشيلسي أمام بيرنلي، غدًا السبت في افتتاح الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

وقال إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي خلال المؤتمر الصحفي: "لسوء الحظ، تعرض لحادث في المنزل، حيث كُسر إصبع قدمه، ولكن الأمر ليس مهمًا - لكنه لن يعود في الأسبوع المقبل".

وأضاف: "إصبع قدمه مكسور، الشيء الوحيد الذي نعرفه، هو أنه لن يكون متاحًا لهذا الأسبوع والأسبوع المقبل".

وتابع: "من المؤكد أنه لن يكون متاحا للعب غدا السبت، وكذلك أمام برشلونة وأرسنال بالتأكيد".

وعندما سُئل عن المدة التي من المحتمل أن يغيبها بالمر الآن، أضاف ماريسكا: "لا نعرف".

ويعاني بالمر من الإصابات هذا الموسم، حيث يغيب عن تشيلسي منذ فترة طويلة.

ويغيب بالمر عن تشيلسي منذ شهر سبتمبر الماضي؛ بسبب إصابة في الفخذ، تعرض لها في مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وشارك بالمر في 4 مباريات مع تشيلسي هذا الموسم، حيث سجل هدفين ولم يصع.