تقارير: برايتون يرغب في التعاقد مع جونزالو جارسيا

يرغب نادي برايتون الإنجليزي، في التعاقد مع جونزالو جارسيا مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جارسيا يعاني من قلة المشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم، في ظل امتلاء مكانه بالنجوم في الفريق الملكي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن برايتون أبدى رغبته في ضم جارسيا من ريال مدريد في شهر يناير المقبل.

وأوضح التقرير، أن برايتون ليس النادي الإنجليزي الوحيد، الذي يرغب في ضم المهاجم الشاب، بل هناك بعض الأندية الأخرى التي تفكر فيه.

كما أن جونزالو جارسيا، يريد السماح له بالخروج معارًا في يناير المقبل، حتى يستطيع الحصول على دقائق مشاركة أعلى.

ويتمسك تشابي ألونسو ببقاء جارسيا مع ريال مدريد، على الرغم من عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي.

جارسيا لم يشارك إلا في مباراة وحيدة أساسيًا مع ريال مدريد هذا الموسم، من أصل 9 مباريات خاضها.

وتألق جارسيا بشدة في بطولة كأس العالم للأندية الماضية، حيث حصل على لقب هداف البطولة، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفًا.

وكان ريال مدريد قد قرر تجديد عقد جارسيا حتى يونيو 2030 في شهر أغسطس الماضي.