تحدث روبن أموريم، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن مباراة الفريق أمام إيفرتون، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون، يوم الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من مباريات الدوري الإنجليزي، ويستضيف اللقاء ملعب أولد ترافورد.

تصريحات أموريم

استهل روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تصريحاته قائلًا: "سيسكو سيبتعد لعدة أسابيع، لا أعرف مدة الغياب بالتحديد، لكنها ليست إصابة خطيرة، فقط علينا أن نكون حذرين معه".

وتابع مدرب مانشستر يونايتد: "سيسكو سيعود، فهو بدأ مرحلة التعافي ويشعر بتحسن، لذلك نتوقع أن يعود خلال بضعة أسابيع".

وأضاف: "أعتقد أنه سيعود تقريبًا في نفس الوقت الذي سيغادر فيه أماد ومبيومو للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، لا أستطيع التأكيد تمامًا، لكن عندما يسافرون للمعسكر، أتوقع أن يكون بن قد عاد".

وأكمل: "ماجواير غير جاهز، وكوبي ماينو لم يتدرب اليوم، لكني أعتقد أننا قد نراه يتدرب غدًا، سنرى".

وواصل بخصوص موعد مغادرة لاعبي كأس أمم أفريقيا: "هناك قوانين تحدد موعد السماح للاعبين بالرحيل، سنرى، نحن نحاول أن نبقي اللاعبين لفترة أطول، لكن الأمر ليس بيدنا بالكامل، وسنحاول بكل الطرق حماية النادي، حماية اللاعبين، وحماية المنتخب أيضًا".

وزاد: "أعتقد أنهم سيغادرون قبل أسبوعين من بداية البطولة، وسنحاول الوصول لاتفاق مع الاتحادات، لكن علينا احترام رغبتهم في هذا الشأن".

واستكمل: "الجدول لا يعني الكثير الآن لأنه متقارب للغاية، إذا كنت تعرف تاريخ فريقنا، فأنت لا تعرف أبدًا متى ستصبح الأمور صعبة".

وأردف عن ليساندرو مارتينيز: "اللاعب الذكي يمكنه اللعب في عدة مراكز، لكن ليس هناك، ليشا يقترب من العودة للعب".

وأتم حديثه: "الأمور مرت بسرعة كبيرة، أول ما لاحظته أن البيئة في الدوري الإنجليزي مختلفة، وكان هناك شعور بأنه أفضل دوري وأفضل نادٍ في العالم، نحن نُظهر ذلك، لكن المهم الآن ألا ننسى ما حدث في المباريات الأخيرة، يجب أن نتذكر أننا عانينا العام الماضي، أتوقع فريقًا أكثر سيطرة وأكثر هيمنة".