فيلا يوافق وإنتر يتحرك.. هل تصبح إيطاليا محطة مارتينيز الجديدة؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:41 م 21/11/2025
إيمليانو مارتينيز

الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز

كشف تقارير صحفية إنجليزية عن دخول إنتر ميلان بقوة في سباق التعاقد مع الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

مارتينيز على رادار إنتر بعد موافقة فيلا على بيعه

وبحسب موقع فوتبول إنسايدر، فإن أستون فيلا بات منفتحًا على بيع مارتينيز في يناير المقبل، شريطة التعاقد أولًا مع بديل مناسب، وهو ما يفتح الباب أمام النيراتزوري للتحرك رسميًا من أجل ضم بطل العالم 2022 وأول حارس يتوّج بجائزة ياشين مرتين متتاليتين عامي 2023 و2024.

وتشير التقارير إلى أن رحيل الحارس السويسري يان سومر عن إنتر بات محتملًا مع نهاية عقده في صيف 2026، وسط توقعات بعدم تجديده نظرًا لتقدمه في العمر واقترابه من الـ37.

ويملك إنتر بالفعل الحارس جوسيب مارتينيز، لكن لم يحسم بعد ما إذا كان سيستمر كبديل أم سيمنح فرصة أن يصبح الحارس الأول.

وربطت تقارير بريطانية خلال الصيف الماضي اسم مارتينيز بانتقال محتمل إلى مانشستر يونايتد، قبل أن يتجه الأخير للتعاقد مع سين لامينز من رويال أنتويرب.

وفي السياق ذاته، كشف التقرير أن أستون فيلا بدأ بالفعل الاستعداد لمرحلة ما بعد مارتينيز، حيث وضع اسم جيمس ترافورد، حارس مانشستر سيتي، على رأس قائمة البدلاء المحتملين، خاصة بعدما فقد اللاعب موقعه الأساسي عقب وصول الإيطالي جيانلويجي دوناروما إلى ملعب الاتحاد.

مباراة أستون فيلا القادمة
