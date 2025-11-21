أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، على أسفه لإصابة المدافع البرازيلي جابرييل ماجالايس، قبيل مواجهة توتنهام هوتسبير، في الدوري الإنجليزي.

ويحين موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "الإمارات".

تصريحات أرتيتا مدرب أرسنال

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي: "للأسف، تعرّض جابرييل لإصابة أثناء تواجده مع المنتخب البرازيلي وسيبتعد لعدة أسابيع، سنُجري فحصًا إضافيًا بالأشعة يوم الأربعاء المقبل، ومن خلاله ستتضح لنا المدة الزمنية المتوقعة لعودته بشكل أدق".

وأضاف: "لا شك أن غياب جابرييل ضربة قوية، فهو قائد دفاعنا، وافتقاده أمر لا يمكن اعتباره إيجابيًا. الجانب المطمئن أننا نملك بدائل قوية، وعليهم الآن أن يعيدوا التوازن للخط الخلفي".

وواصل: "جاهزية ريكاردو كالافيوري؟ لم يتدرب بعد، لدينا حصة تدريبية أخرى غدا، لنرى، لقد غاب عن مباريات إيطاليا، لم يكن متاح. كان يحمل بعض الأغراض. اضطررنا لإعادته".

وتابع: "أوديجارد، مارتينيلي، جيوكيريس، هافيرتز، خيسوس، ومادويكي… هل يلحقون بمواجهة توتنهام؟ أنا متفائل بأننا سنحقق تقدّمًا في حالتهم غدًا لكن لا أستطيع الجزم، لا يمكنني إخباركم بالمزيد".

وأكمل: "هل سيعود المهاجمون قريبًا؟ أنا أكثر تفاؤلًا بعودتهم الآن مقارنة بما كنت عليه قبل مباراة سندرلاند نحن في المرحلة الأخيرة الأمر يعتمد على الالتحامات من حولهم وكيف يتعاملون معها".

ولفت: "اللعب على ملعب الإمارات في ديربي شمال لندن؟ عندما يلعب الجميع بشغف هائل وعاطفة في كل كرة، يصنع ذلك فارقًا كبيرًا. من الرائع رؤية الجماهير في الإمارات تدعمنا، خاصة أمام منافسينا. أنا واثق أن الفريق سيقدم ما ينبغي وسيجعلهم في قمة الفخر".

ونوه بأن: "مباراة توتنهام تتطلب تجهيزًا مختلفًا، لا يمكنك أن تكون مندفعًا بشكل زائد، لكن كل لحظة وكل حركة تحتاج مستوى أعلى من الجودة والتركيز مقارنة بأي مباراة أخرى".

وشدد أرتيتا خلال تصريحاته: "عندما تصل إلى هذه المرحلة من الموسم، عليك أن تثبت أنك تستحق المركز الذي تتواجد فيه".

وأردف: "عملية تأهيل جابرييل خيسوس؟ لقد قدّم كل ما لديه مع الفريق خلال الأسبوعين الماضيين، سنمنحه فرصة للمشاركة في بعض المباريات ليستعيد جاهزيته البدنية بالكامل، يبدو بحالة ممتازة في التدريبات، وسيكون إضافة قوية لنا عندما يعود إلى الملعب".

وزاد: "الإصابات جزء لا يمكن فصله عن كرة القدم. جدول المباريات أصبح أكثر ازدحامًا وضغطًا من أي وقت مضى، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى مزيد من الإصابات".

وأوضح: "نحاول الحدّ منها قدر المستطاع، لكن كما ترون، الأرقام القياسية في أندية أخرى وفي دوريات مختلفة تؤكد أن الأمر واقع لا مفر منه، علينا التعايش معه والتعامل بأفضل طريقة ممكنة".

وحول تجديد عقد بوكايو ساكا رد: "ما أعرفه جيدًا هو أنه يرغب في البقاء معنا، هو سعيد جدًا هنا، ويريد الاستمرار في المسار الذي يطمح إليه، وتحقيق كل ما نطمح إليه سويًا، أما متى وكيف سيحدث ذلك، سأترك التفاصيل لأندريا بيرتا".

وأتم: "لكل لاعب صفاته الخاصة، وجابرييل يتميّز بالقيادة والجودة وحب الدفاع، إضافةً إلى قدرته على بثّ طاقته ولغة جسده في زملائه داخل الملعب، علينا تعويض غيابه، وعلى الجميع أن يرفع مستوى جهده. هذا الموقف تكرر كثيرًا".