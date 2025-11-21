لن يبدأ موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-2027 في موعد كما هو المعتاد، حيث سيتأجل انطلاقه بسبب كأس العالم 2026.

وتستضيف أمريكا وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم 2026 في الفترة بين 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن موعد الموسم المقبل للدوري الإنجليزي سيبدأ متأخرًا، وسيكون ذلك يوم السبت 22 أغسطس المقبل وجاء ذلك نظرًا لنهاية كأس العالم في 19 يوليو.

وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز أن سلامة اللاعبين "لا تزال أولوية" في ظل "ازدحام متزايد في روزنامة كرة القدم العالمية.

ويبدأ الموسم الجديد بعد 89 يومًا من انتهاء الموسم الحالي، ويختتم يوم الأحد 30 مايو، أي قبل أسبوع من نهائي دوري أبطال أوروبا في 5 يونيو 2027.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 26 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا