مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

كأس العالم 2026 يؤجل انطلاق الموسم المقبل للدوري الإنجليزي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:25 م 21/11/2025
بريميرليج

الدوري الإنجليزي

لن يبدأ موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-2027 في موعد كما هو المعتاد، حيث سيتأجل انطلاقه بسبب كأس العالم 2026.

وتستضيف أمريكا وكندا والمكسيك منافسات كأس العالم 2026 في الفترة بين 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن موعد الموسم المقبل للدوري الإنجليزي سيبدأ متأخرًا، وسيكون ذلك يوم السبت 22 أغسطس المقبل وجاء ذلك نظرًا لنهاية كأس العالم في 19 يوليو.

وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز أن سلامة اللاعبين "لا تزال أولوية" في ظل "ازدحام متزايد في روزنامة كرة القدم العالمية.

ويبدأ الموسم الجديد بعد 89 يومًا من انتهاء الموسم الحالي، ويختتم يوم الأحد 30 مايو، أي قبل أسبوع من نهائي دوري أبطال أوروبا في 5 يونيو 2027.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 26 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

 

الدوري الإنجليزي كأس العالم 2026 ترتيب الدوري الإنجليزي قرعة كأس العالم 2026

