يعيش الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينج مرحلة صعبة في مسيرته الكروية، بعد أن كان يعتبر أحد أفضل لاعبي الجناح في العالم.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا يعاني حاليًا في تشيلسي، بعد موسم مخيب للآمال مع أرسنال على سبيل الإعارة، ما أثار تساؤلات حول مستقبله الكروي.

تراجع مستوياته بعد التألق مع مانشستر سيتي

ظهر ستيرلينج لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول في سن 17، وأثبت نفسه سريعًا كموهبة واعدة.

خلال فترة تألقه مع مانشستر سيتي، ساهم في تتويج الفريق بعدة ألقاب محلية وأوروبية، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019 بعد تسجيله 17 هدفًا وصناعة 10 آخرين.

انتقل ستيرلينج إلى تشيلسي في صيف 2022 مقابل أكثر من 50 مليون يورو، مع توقعات كبيرة بأن يقود نهضة النادي اللندني.

لكن اللاعب لم يرتقِ لمستوى التوقعات، حيث قدم موسمين متباينين، ثم اختفى عن الأنظار مع وصول المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

إعارة فاشلة إلى أرسنال

تم إعارة ستيرلينج إلى أرسنال لموسم واحد، لكن اللاعب عانى من فقدان الثقة، وسجل هدفًا واحدًا فقط في 28 مباراة، ليكون أحد أسوأ مواسمه الكروية.

وبعد عودته إلى تشيلسي صيف 2025، وجد نفسه بعيدًا عن خطط الفريق الأول، يجري تدريباته بمفرده في مركز التدريب بكوبهام، بسبب راتبه الكبير ورفض النادي الاستغناء عنه.

الوضع الحالي ومستقبله الغامض

يواجه ستيرلينج تحديًا كبيرًا في الثلاثين من عمره، مع خطر انتهاء عقده في يونيو 2027 دون استعادة مستواه السابق.

في الوقت نفسه، يظهر أكسل ديساسي كبديل صاعد للفريق الأول، مما يزيد من صعوبة موقف ستيرلينج.

مشاكل اللاعب لا تقتصر على الملعب، إذ تعرض منزله مؤخرًا للسرقة أثناء تواجده مع زوجته وأطفاله، ما يزيد الضغوط عليه.

