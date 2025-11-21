يعود النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية فترة التوقف الدولي بمواجهة نيوكاسل يونايتد.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على نيوكاسل يونايتد في السابعة والنصف مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مان سيتي وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة خلف أرسنال المتصدر بـ26 نقطة، بينما يقع نيوكاسل في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اضغط هنا

ويتطلع مرموش لاستعادة مكانته في تشكيلة السيتي الأساسية بعدما كان بديلًا في آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك عمر مرموش في 9 مباريات هذا الموسم مع مانشستر سيتي بمعدل 278 دقيقة، بينها بعض المواجهات التي شارك فيها لعدة دقائق كبديل.

وسجل النجم المصري هدفا واحدا في كأس كاراباو ضد سوانزي سيتي، بينما لم يسجل في الدوري الإنجليزي، حيث ما زال يبحث عن البصمة الأولى.

ولدى مرموش ذكرى رائعة ضد نيوكاسل يونايتد بعدما سجل أمامه 3 أهداف (هاتريك) في الموسم الماضي عندما فاز مانشستر سيتي بنتيجة 4-0 بالدوري الإنجليزي.

وإجمالًا، شارك مرموش في 34 مباراة مع مانشستر سيتي بجميع المسابقات منذ الانضمام إليه، سجل 9 وصنع 4.