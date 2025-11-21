المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أرسنال يترقب.. هل يلحق كالافيوري بديربي شمال لندن؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:57 م 21/11/2025
ميكيل أرتيتا وريكاردو كالافيوري

ريكاردو كالافيوري

أكد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، أن مدافعه الدولي الإيطالي ريكاردو كالافيوري لم يشارك بعد في أي تدريب مع الفريق الأول منذ عودته من فترة التوقف الدولي، مما يثير الشكوك حول إمكانية مشاركته في ديربي شمال لندن المرتقب ضد توتنهام يوم الأحد.

مشاركة كالافيوري مهددة في الدوري الإنجليزي

بدأ كالافيوري كل مباريات أرسنال الـ11 في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، لكنه يواجه خطر الغياب عن أول مباراة له في المسابقة منذ بداية الموسم، بعد مشاكل بدنية خلال معسكر المنتخب الإيطالي.

تم استدعاء مدافع بولونيا السابق إلى تشكيلة إيطاليا للمباراتين الأخيرتين في تصفيات كأس العالم ضد مولدوفا والنرويج.

وخلال المعسكر، كان اللاعب يعاني من مشاكل في اللياقة البدنية، ما اضطره للتدرب بشكل فردي في الأيام الأولى.

شارك كالافيوري في فوز إيطاليا 2-0 على مولدوفا، لكنه انسحب قبل مواجهة النرويج التي انتهت بالخسارة 4-1 على ملعب سان سيرو.

أرتيتا يعلق على الحالة البدنية للاعب

في مؤتمر صحفي قبل المباراة، قال أرتيتا: "لم يكن متاحًا خلال فترة التوقف الدولي، كان يعاني من بعض الأمور البدنية، واضطررنا لإعادته، لم يتدرب معنا بعد، لدينا جلسة تدريبية أخرى غدًا وسنرى حالته قبل المباراة".

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، اضغط هنا.

أرسنال توتنهام تصفيات كأس العالم الدوري الإنجليزي الممتاز ميكيل أرتيتا ريكاردو كالافيوري المنتخب الإيطالي ديربي شمال لندن

