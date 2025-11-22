صلاح يقود فريقه للفوز.. لقطات من تدريبات ليفربول قبل لقاء نوتنجهام فورست (صور)

يستعد فريق ليفربول لخوض مباراة غاية في الأهمية مساء غدٍ السبت، في إطار الجولة الـ12 عندما يستقبل فريق نوتنجهام فورست في لقاء سيقام على ملعب "آنفيلد".

ويسعى فريق ليفربول إلى استعادة الانتصارات المحلية من جديد بعد الخسارة من مانشستر سيتي في الجولة الماضية بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد".

وتعرض فريق المدرب آرني سلوت لضربة قوية وتحديدًا في ملف الإصابات بعد عودة الثنائي كونور برادلي وفلوريان فيرتز من منتخبي بلادهما بسبب الإصابة.

وأصبح وضع الجبهة اليمنى لا يُحسد عليه عند سلوت نظرًا لإصابة برادلي وقبله جيريمي فيرمبونج، ليدخل "الريدز" لقاء السبت دون تواجد الثنائي.

هذه الجبهة التي يظهر بها المصري محمد صلاح هداف "الريدز"، حيث سيكون آرني سلوت مطالبًا باختيار اللاعب المناسب للدفع به بجانب "مو".

وسبق أن اعتمد سلوت على خدمات النجم المجري دومينيك سوبوسلاي في المشاركة بالجبهة اليمنى، حيث سيكون الأقرب للدفع به.

