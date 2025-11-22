المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جبهة صلاح تثير القلق.. الإصابات تهدد ليفربول أمام نوتنجهام فورست (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

07:42 م 21/11/2025
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg
  • عرض 8 صورة
    galleryImg

يستعد فريق ليفربول لخوض مباراة غاية في الأهمية مساء غدٍ السبت، في إطار الجولة الـ12 عندما يستقبل فريق نوتنجهام فورست في لقاء سيقام على ملعب "آنفيلد".

ويسعى فريق ليفربول إلى استعادة الانتصارات المحلية من جديد بعد الخسارة من مانشستر سيتي في الجولة الماضية بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد".

وتعرض فريق المدرب آرني سلوت لضربة قوية وتحديدًا في ملف الإصابات بعد عودة الثنائي كونور برادلي وفلوريان فيرتز من منتخبي بلادهما بسبب الإصابة.

وأصبح وضع الجبهة اليمنى لا يُحسد عليه عند سلوت نظرًا لإصابة برادلي وقبله جيريمي فيرمبونج، ليدخل "الريدز" لقاء السبت دون تواجد الثنائي.

هذه الجبهة التي يظهر بها المصري محمد صلاح هداف "الريدز"، حيث سيكون آرني سلوت مطالبًا باختيار اللاعب المناسب للدفع به بجانب "مو".

وسبق أن اعتمد سلوت على خدمات النجم المجري دومينيك سوبوسلاي في المشاركة بالجبهة اليمنى، حيث سيكون الأقرب للدفع به.

لمعرفة الإصابات التي تهدد فريق ليفربول قبل لقاء نوتنجهام.. اضغط هنا أو مطالعة الألبوم المرفق في الموضوع

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي كاملاً.. اضغط هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح نوتنجهام فورست آرني سلوت

